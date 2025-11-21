Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

Izvor:
Indeks
21.11.2025
18:32
Komentari:0
Gatso RT4 je saobraćajna kamera koja kontroliše brzinu vozila.
Uglavnom se taj model postavlja u kućišta, najčešće postavljena na betonskim ili metalnim stubovima.
Kamera ima domet detekcije brzine do 100 metara, što znači da može identifikovati vozilo i izmjeriti njegovu brzinu na relativno velikoj udaljenosti.
BiH
Sarajevu bitniji izbori u Srpskoj nego rasprava o ''nelegalnim radnjama Nikšića''
Minimalna udaljenost detekcije je oko 10 metara, što omogućava precizno mjerenje u širokom rasponu brzina i uslova na putu, piše "Indeks".
Kamera snima u oba smjera, što znači da može detektovati i vozila koja se približavaju i ona koja se udaljavaju od kamere.
Snima prednji dio vozila i registarsku pločicu radi identifikacije i zakonski relevantnog izdavanja prekršajnih naloga.
Radi sve vrijeme, nezavisno od vremenskih uslova.
Republika Srpska
Da li građani u nedjelju biraju Sarajevo ili Republiku Srpsku: Nakon Rame i Nikšić podržao opoziciju
Radarski senzori omogućavaju precizno mjerenje brzine s tolerancijom koja osigurava tačnost i pravnu valjanost.
Sistem automatski “okida” fotografije ili video zapis vozila koja prekorače ograničenje brzine.
BiH
4 h0
BiH
5 h0
BiH
11 h0
Republika Srpska
1 d0
Auto-moto
9 h0
Auto-moto
2 d0
Auto-moto
2 d0
Auto-moto
3 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu