Logo
Large banner

Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

Izvor:

Indeks

21.11.2025

18:32

Komentari:

0
Колики домет има камера за контролу брзине

Gatso RT4 je saobraćajna kamera koja kontroliše brzinu vozila.

Uglavnom se taj model postavlja u kućišta, najčešće postavljena na betonskim ili metalnim stubovima.

Kamera ima domet detekcije brzine do 100 metara, što znači da može identifikovati vozilo i izmjeriti njegovu brzinu na relativno velikoj udaljenosti.

нермин никшић

BiH

Sarajevu bitniji izbori u Srpskoj nego rasprava o ''nelegalnim radnjama Nikšića''

Minimalna udaljenost detekcije je oko 10 metara, što omogućava precizno mjerenje u širokom rasponu brzina i uslova na putu, piše "Indeks".

Kamera snima u oba smjera, što znači da može detektovati i vozila koja se približavaju i ona koja se udaljavaju od kamere.

Snima prednji dio vozila i registarsku pločicu radi identifikacije i zakonski relevantnog izdavanja prekršajnih naloga.

Radi sve vrijeme, nezavisno od vremenskih uslova.

nermin nikšić

Republika Srpska

Da li građani u nedjelju biraju Sarajevo ili Republiku Srpsku: Nakon Rame i Nikšić podržao opoziciju

Radarski senzori omogućavaju precizno mjerenje brzine s tolerancijom koja osigurava tačnost i pravnu valjanost.

Sistem automatski “okida” fotografije ili video zapis vozila koja prekorače ograničenje brzine.

Podijeli:

Tagovi:

kamera

Radar

brzina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

BiH

Šolaja: Pozivi iz FBiH nastavak saradnje na trasiranju puta politici ka Sarajevu

4 h

0
Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

BiH

Cvijanović: U bošnjačkom političkom korpusu pršti perje, ali su u jednom složni

5 h

0
Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

BiH

Amidžić: Ramo Isak "obični jutjuber", ali je potvrdio da Sarajevo hoće da bira vlast u Srpskoj

11 h

0
Благојевић: Бошњачко политичко Сарајево жели да Србима одузме право да изаберу предсједника

Republika Srpska

Blagojević: Bošnjačko političko Sarajevo želi da Srbima oduzme pravo da izaberu predsjednika

1 d

0

Više iz rubrike

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

Auto-moto

Zašto nije dobro prati automobil na jako niskim temperaturama

9 h

0
Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

Auto-moto

Trik koji će vas spasiti muka: Utrljajte krompir na šoferšajbnu

2 d

0
Квар на инструмент табли: "Форд" повлачи скоро 230.000 возила са тржишта

Auto-moto

Kvar na instrument tabli: "Ford" povlači skoro 230.000 vozila sa tržišta

2 d

0
Да ли знате шта значи овај знак на инструмент табли? Може вам задати главобоље

Auto-moto

Da li znate šta znači ovaj znak na instrument tabli? Može vam zadati glavobolje

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

18

AKK "Ivo Andrić": Prijateljstvo piše košarkašku priču

21

16

Sutra je sveti Nektarije Eginski: Obavezno izgovorite ove riječi

21

09

UŽIVO: Bitno, 21.11.2025.

21

04

Kamion skliznuo sa ceste, automobil u kanalu

20

46

Novi virus krade poruke sa Signala i WhatsAppa čim ih otvorite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner