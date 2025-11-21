Koliki domet ima kamera za kontrolu brzine

Gatso RT4 je saobraćajna kamera koja kontroliše brzinu vozila.

Uglavnom se taj model postavlja u kućišta, najčešće postavljena na betonskim ili metalnim stubovima.

Kamera ima domet detekcije brzine do 100 metara, što znači da može identifikovati vozilo i izmjeriti njegovu brzinu na relativno velikoj udaljenosti.

Minimalna udaljenost detekcije je oko 10 metara, što omogućava precizno mjerenje u širokom rasponu brzina i uslova na putu, piše "Indeks".

Kamera snima u oba smjera, što znači da može detektovati i vozila koja se približavaju i ona koja se udaljavaju od kamere.

Snima prednji dio vozila i registarsku pločicu radi identifikacije i zakonski relevantnog izdavanja prekršajnih naloga.

Radi sve vrijeme, nezavisno od vremenskih uslova.

Radarski senzori omogućavaju precizno mjerenje brzine s tolerancijom koja osigurava tačnost i pravnu valjanost.

Sistem automatski “okida” fotografije ili video zapis vozila koja prekorače ograničenje brzine.