Logo
Large banner

Kvar na instrument tabli: "Ford" povlači skoro 230.000 vozila sa tržišta

Izvor:

Agencije/Reuters

19.11.2025

13:22

Komentari:

0
Квар на инструмент табли: "Форд" повлачи скоро 230.000 возила са тржишта
Foto: Unsplash

Proizvođač automobila "Ford" povlači 229.609 vozila marke bronko sa tržišta u Sjedinjenim Američkim Državama zbog kvara na displeju instrument table.

Objavila je ovo američka Nacionalna administracija za bezbjednost saobraćaja na autoputevima (NHTSA).

Kvar na instrument tabli može nepovoljno da utiče na rad pojedinih lampica poput onih za upozoravajuća svetla ili brzinu kretanja vozila, prenio je Rojters.

форд

Ekonomija

Dvostruko veće: Ford predstavio novo sjedište kompanije

NHTSA navodi da će softver instrument table na opozvanim vozilima besplatno ažurirati prodavac direktno ili će to biti urađeno putem internet, prenosi Tanjug.

Američka auto-kompanija takođe povlači 20.558 svojih hibridnih vozila zbog proizvodnog defekta u ćelijama baterija visokog napona, što bi moglo dovesti do kvara baterije.

"Ford" je prošlog mjeseca opozvao 79.781 vozilo u SAD zbog rizika da se unutrašnji paneli blizu prednjih vrata mogu odvojiti i da zadnja svjetla prestanu da rade.

Podijeli:

Tagovi:

Ford

vozila

SAD

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шеф Форда упозорава: Кинези могу да "окупирају" цијелу Америку

Svijet

Šef Forda upozorava: Kinezi mogu da "okupiraju" cijelu Ameriku

2 sedm

0
Ово је најбољи половњак по избору ауто-механичара

Auto-moto

Ovo je najbolji polovnjak po izboru auto-mehaničara

3 sedm

0
Форд опозвао више од 115.000 возилa опасног квара

Auto-moto

Ford opozvao više od 115.000 vozila opasnog kvara

1 mj

0
Форд у озбиљним проблемима, 1000 радника би могло да остане без посла

Auto-moto

Ford u ozbiljnim problemima, 1000 radnika bi moglo da ostane bez posla

2 mj

0

Više iz rubrike

Да ли знате шта значи овај знак на инструмент табли? Може вам задати главобоље

Auto-moto

Da li znate šta znači ovaj znak na instrument tabli? Može vam zadati glavobolje

1 d

0
Ево како ћете брзо одмаглити стакла на аутомобилу током хладних дана

Auto-moto

Evo kako ćete brzo odmagliti stakla na automobilu tokom hladnih dana

1 d

0
Хаварија у Уфи

Auto-moto

Auto krenuo sam od sebe i napravio potpunu havariju

1 d

0
Ово је 7 знакова да вас механичар вара

Auto-moto

Ovo je 7 znakova da vas mehaničar vara

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

14

01

Cvijanović: Sve je bilo tempirano, SNSD odgovorno reagovao

13

46

'ParlATVment': Razgovor sa Vilijamom Montgomerijem

13

43

Ovaj zicer obilazi region! Pogledajte promašaj protiv Zvezde

13

33

Apokaliptične scene na ulicama Budve, grad pod vodom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner