Kvar na instrument tabli: "Ford" povlači skoro 230.000 vozila sa tržišta

Proizvođač automobila "Ford" povlači 229.609 vozila marke bronko sa tržišta u Sjedinjenim Američkim Državama zbog kvara na displeju instrument table.

Objavila je ovo američka Nacionalna administracija za bezbjednost saobraćaja na autoputevima (NHTSA).

Kvar na instrument tabli može nepovoljno da utiče na rad pojedinih lampica poput onih za upozoravajuća svetla ili brzinu kretanja vozila, prenio je Rojters.

Ekonomija Dvostruko veće: Ford predstavio novo sjedište kompanije

NHTSA navodi da će softver instrument table na opozvanim vozilima besplatno ažurirati prodavac direktno ili će to biti urađeno putem internet, prenosi Tanjug.

Američka auto-kompanija takođe povlači 20.558 svojih hibridnih vozila zbog proizvodnog defekta u ćelijama baterija visokog napona, što bi moglo dovesti do kvara baterije.

"Ford" je prošlog mjeseca opozvao 79.781 vozilo u SAD zbog rizika da se unutrašnji paneli blizu prednjih vrata mogu odvojiti i da zadnja svjetla prestanu da rade.