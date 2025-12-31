Logo
Srećna Nova 2026. godina!

Izvor:

ATV

01.01.2026

00:29

Срећна Нова 2026. година!

Poštovani čitaoci, gledaoci i slušaoci ATV-a, želimo Vam srećnu Novu 2026. godinu!

Hvala Vam što ste i u prošloj 2025. godini bili uz nas! Hvala Vam što ste nam vjerovali!

Nastavljamo da radimo odgovorno svoj posao, da budemo tu za Vas i da vas pravovremeno i tačno informišemo.

Ostanite i u novoj 2026. godini dio ATV tima.

Srećnu i uspješnu 2026. godinu, kao i predstojeće praznike, želi vam Alternativna televizija.


Tag:

Srećna Nova godina

