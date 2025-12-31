Srećna Nova 2026. godina!

Izvor:
Poštovani čitaoci, gledaoci i slušaoci ATV-a, želimo Vam srećnu Novu 2026. godinu!
Hvala Vam što ste i u prošloj 2025. godini bili uz nas! Hvala Vam što ste nam vjerovali!
Nastavljamo da radimo odgovorno svoj posao, da budemo tu za Vas i da vas pravovremeno i tačno informišemo.
Ostanite i u novoj 2026. godini dio ATV tima.
Srećnu i uspješnu 2026. godinu, kao i predstojeće praznike, želi vam Alternativna televizija.
