Murinjo: Mislite da sam glup?

03.03.2026

16:51

Мурињо: Мислите да сам глуп?
Foto: Tanjug / AP

Trener Benfike Žoze Murinjo, održao je konferenciju za medije, prvu poslije ispadanja od Real Madrid u Ligi šampiona.

Murinjo je od novinara, između ostalog, dobio i pitanje da li bi se vratio u Real Madrid, koji je vodio od 2010. do 2013. godine.

"Poslije problema sa Realom, rekli ste da sam propustio priliku za povratak. Pitali ste me da li je moguće reći 'ne', a ja sam rekao da jeste. Mislite li da ne bih mogao da kažem 'ne' Florentinu da sam želio da se vratim u Real Madrid?", upitao je Murinjo, a potom nastavio izlaganje:

"Imam mnogo mana, ali mislite li da sam glup? Bio sam objektivan kada sam rekao da želim da ostanem. Samo niste htjeli da razumijete moju objektivnost. Ja sam bio taj koji je nagovijestio da želim da ostanem, ali vi to niste shvatili", poručio je medijima.

Na kraju je potvrdio svoju odanost portugalskom klubu.

"Želim da ostanem i da poštujem svoj ugovor sa Benfikom. Ako budete željeli produžetak, produžiću bez ikakvog prigovora. Ali želim da igram samo u jednoj ligi, a ne u dvije – pravoj i virtuelnoj. Trenutno igramo u dvije, a ja želim da igram samo u jednoj."

Murinjo nije ostao upamćen kao posebno uspješan trener Reala. Za tri godine osvojio je jednu titulu šampiona Španije, jedan Kup kralja i jedan Superkup.

Proglašen je i za najboljeg klupskog trenera 2011. godine dok je vodio madridski klub.

Portugalac ima 63 godine i jedini je trener koji je osvojio sva evropska klupska takmičenja – Ligu šampiona (sa Čelsijem i Portom), Ligu Evrope (Porto, Mančester junajted) i Ligu konferencija (Roma).

(Big portal)

