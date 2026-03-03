Logo
Tragediju u Banjaluci snimile kamere: Muškarac pao sa bicikla, pa pronađen u lokvi krvi

Autor:

Ognjen Matavulj

03.03.2026

16:32

Komentari:

0
Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци
Foto: ATV

Muškarac, star oko 70 godina, koji je pronađen mrtav kod Sportske dvorane ”Borik” najvjerovatnije je stradao usljed pada sa bicikla.

Tijelo je zatečeno u lokvi krvi uz pješačku stazu kod dvorane. Na licu mjesta je izvršen uviđaj u prisustvu ljekara mrtvozornika koji se izjasnio da u cijelom slučaju nema tragova nasilja.

Борик тијело Бањалука

Hronika

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

Nadzorne kamere sve snimile

Nezvanično saznajemo da su i nadzorne kamere s dvorane snimile muškarca na biciklu.

Тијело борик Бањалука

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o tijelu pronađenom kod dvorane "Borik"

Na snimku djeluje kao da mu je pozlilo i prvo je povraćao, da bi potom pao i udario glavom.

Komentari (0)
