Tragediju u Banjaluci snimile kamere: Muškarac pao sa bicikla, pa pronađen u lokvi krvi

Muškarac, star oko 70 godina, koji je pronađen mrtav kod Sportske dvorane ”Borik” najvjerovatnije je stradao usljed pada sa bicikla.

Tijelo je zatečeno u lokvi krvi uz pješačku stazu kod dvorane. Na licu mjesta je izvršen uviđaj u prisustvu ljekara mrtvozornika koji se izjasnio da u cijelom slučaju nema tragova nasilja.

Nadzorne kamere sve snimile

Nezvanično saznajemo da su i nadzorne kamere s dvorane snimile muškarca na biciklu.

Na snimku djeluje kao da mu je pozlilo i prvo je povraćao, da bi potom pao i udario glavom.