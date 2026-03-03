Tragediju u Banjaluci snimile kamere: Muškarac pao sa bicikla, pa pronađen u lokvi krvi

Autor:Ognjen Matavulj
03.03.2026
16:32
Komentari:0
Muškarac, star oko 70 godina, koji je pronađen mrtav kod Sportske dvorane ”Borik” najvjerovatnije je stradao usljed pada sa bicikla.
Tijelo je zatečeno u lokvi krvi uz pješačku stazu kod dvorane. Na licu mjesta je izvršen uviđaj u prisustvu ljekara mrtvozornika koji se izjasnio da u cijelom slučaju nema tragova nasilja.
Nezvanično saznajemo da su i nadzorne kamere s dvorane snimile muškarca na biciklu.
Na snimku djeluje kao da mu je pozlilo i prvo je povraćao, da bi potom pao i udario glavom.
