Logo
Large banner

Jeziva tragedija u Banjaluci: Poznat uzrok smrti bebe u vrtiću

Autor:

Ognjen Matavulj

03.03.2026

15:49

Komentari:

2
beba
Foto: Pixabay

Beba koja je preminula u privatnom vrtiću u Banjaluci umrla je iznenadnom smrću potvrđeno je obdukcijom tijela koja je urađena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Radi se o Sindromu iznenadne dojenački smrti (SIDS). Na tijelu nije bilo povreda, niti su tokom istrage otkriveni bilo kakvi elementi koji bi ukazivali na neko krivično djelo.

Beba

Zdravlje

Šta je sindrom iznenadne dojenačke smrti?

Desetomjesečna beba preminula je juče tokom spavanja u vrtiću. Radnici vrtića su oko 13.30 časova uočili da beba ne daje znakove života i odmah su pozvali Hitnu pomoć.

илу-вртићи-12112025

Banja Luka

Dijete preminulo u vrtiću u Banjaluci

”Nakon poziva na lice mjesta je krenula kompletna medicinska ekipa, koju su činili doktor i dva medicinska tehničara. Po dolasku ekipe, zatečeno je muško dijete, bez svijesti, cijanotične kože”, naveli su u Domu zdravlja Banjaluka.

Nakon provjere vitalnih znakova, ekipa Hitne pomoći je započela reanimaciju djeteta, koja je nastavljena u sanitetu tokom transporta na intenzivnu njegu Klinike za pedijatriju u UKC Republike Srpske. Uprkos svim naporima ljekara i mjerama reanimacije u 14.45 je konstatovana smrt djeteta.

vrtic

Hronika

Oglasila se policija zbog smrti djeteta u banjalučkom vrtiću

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SIDS

preminula beba Banjaluka

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Određen pritvor muškarcu (25) koji je zlostavljao dijete svoje partnerke

2 h

0
Срђан Поповић осуђен за убиство Горана Ђуричковића

Region

Srđanu Popoviću iz Banjaluke 15 godina zbog ubistva Gorana Đuričkovića

2 h

0
Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o tijelu pronađenom kod dvorane "Borik"

3 h

0
Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара

Društvo

Daju 1.000 KM svakom djetetu rođenom od 1. januara

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Određen pritvor muškarcu (25) koji je zlostavljao dijete svoje partnerke

2 h

0
Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци

Hronika

Oglasila se banjalučka policija o tijelu pronađenom kod dvorane "Borik"

3 h

0
Пронађено тијело мушкарца у Борику у Бањалуци

Hronika

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

3 h

1
Мајка српског Ескобара из Лакташа ухашпена у Србији!

Hronika

Majka srpskog Eskobara iz Laktaša uhašpena u Srbiji!

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

02

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

17

58

Najnovija odluka! Evroliga se seli u Sarajevo?

17

50

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

17

49

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

17

42

Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner