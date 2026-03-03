Jeziva tragedija u Banjaluci: Poznat uzrok smrti bebe u vrtiću

Beba koja je preminula u privatnom vrtiću u Banjaluci umrla je iznenadnom smrću potvrđeno je obdukcijom tijela koja je urađena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Radi se o Sindromu iznenadne dojenački smrti (SIDS). Na tijelu nije bilo povreda, niti su tokom istrage otkriveni bilo kakvi elementi koji bi ukazivali na neko krivično djelo.

Desetomjesečna beba preminula je juče tokom spavanja u vrtiću. Radnici vrtića su oko 13.30 časova uočili da beba ne daje znakove života i odmah su pozvali Hitnu pomoć.

”Nakon poziva na lice mjesta je krenula kompletna medicinska ekipa, koju su činili doktor i dva medicinska tehničara. Po dolasku ekipe, zatečeno je muško dijete, bez svijesti, cijanotične kože”, naveli su u Domu zdravlja Banjaluka.

Nakon provjere vitalnih znakova, ekipa Hitne pomoći je započela reanimaciju djeteta, koja je nastavljena u sanitetu tokom transporta na intenzivnu njegu Klinike za pedijatriju u UKC Republike Srpske. Uprkos svim naporima ljekara i mjerama reanimacije u 14.45 je konstatovana smrt djeteta.