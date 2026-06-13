Uhapšeni članovi "Torcide", planirali napad srpske radnike

Četrnaest hrvatskih državljana uhapšeno je na Hvaru zbog sumnje da su planirali da napadnu dvojicu sezonskih radnika, državljana Srbije.

Hrvatski mediji prenose da je riječ o pripadnicima "Tordice", navijačke grupe Fudbalskog kluba "Hajduk" iz Splita. Četvorica osumnjičenih, 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak predati su u pritvor uz krivičnu prijavu.

Policija je u četvrtak, 11. juna, u blizini jednog hotela na Hvaru uočila dva vozila u kojima je bilo 14 muškaraca, nakon čega je utvrdila njihov identitet, a pri pretresu vozila pronašla drvene palice i fantomke.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 12 lica, prema ranijem dogovoru, gliserom doplovilo iz Trogira i Kaštela do uvale Stiniva Bruška na Hvaru, udaljene oko 10 kilometara od hotela.

Sumnja se da su ih tamo dočekala dvojica muškaraca s kombijem i ličnim vozilom kako bi ih prevezli do hotela u kojem su bila smještena dvojica sezonskih radnika iz Srbije.

Policija sumnja da su muškarci planirali fizički obračun i da su zbog toga imali teleskopsku i drvene palice, te sredstva za maskiranje, saopšteno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Među osumnjičenima su lica rođena između 1993. i 2008. godine.

Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti do odluke suda.

Sumnjiče se za krivično djelo dogovor za počinjenje krivičnog djela i protiv svih će biti podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Srna.