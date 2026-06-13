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Uhapšeni članovi "Torcide", planirali napad srpske radnike

Autor:

ATV
13.06.2026 12:30

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Četrnaest hrvatskih državljana uhapšeno je na Hvaru zbog sumnje da su planirali da napadnu dvojicu sezonskih radnika, državljana Srbije.

Hrvatski mediji prenose da je riječ o pripadnicima "Tordice", navijačke grupe Fudbalskog kluba "Hajduk" iz Splita. Četvorica osumnjičenih, 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak predati su u pritvor uz krivičnu prijavu.

Policija je u četvrtak, 11. juna, u blizini jednog hotela na Hvaru uočila dva vozila u kojima je bilo 14 muškaraca, nakon čega je utvrdila njihov identitet, a pri pretresu vozila pronašla drvene palice i fantomke.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 12 lica, prema ranijem dogovoru, gliserom doplovilo iz Trogira i Kaštela do uvale Stiniva Bruška na Hvaru, udaljene oko 10 kilometara od hotela.

Sumnja se da su ih tamo dočekala dvojica muškaraca s kombijem i ličnim vozilom kako bi ih prevezli do hotela u kojem su bila smještena dvojica sezonskih radnika iz Srbije.

Policija sumnja da su muškarci planirali fizički obračun i da su zbog toga imali teleskopsku i drvene palice, te sredstva za maskiranje, saopšteno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Među osumnjičenima su lica rođena između 1993. i 2008. godine.

Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti do odluke suda.

Sumnjiče se za krivično djelo dogovor za počinjenje krivičnog djela i protiv svih će biti podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Split

napad na Srbe

Torcida

Hajduk Split

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