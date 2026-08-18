Grčka uvodi ''crnu listu'' problematičnih turista: Evo ko bi mogao završiti na njoj

Inicijativa o uvođenju „crne liste” za problematične turiste u Grčkoj nastala je u regionalnim turističkim krugovima i Fejsbuk grupama poput „Grčka info”, sa ciljem da se vlasnicima smještaja pruži jednaka zaštita kakvu gosti već imaju kroz javne ocjene i recenzije.

Kome je namijenjena i ko bi imao pristup? Lista bi obuhvatala isključivo goste koji prave ozbiljne prekršaje, a uvid u evidenciju imali bi vlasnici apartmana, turističke agencije, administratori grupa za izdavanje i platforme za rezervaciju.

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Razlozi za uvrštavanje na listu

Na listu ne bi dospjeli gosti koji se opravdano žale, već samo oni protiv kojih postoje konkretni dokazi za zloupotrebe kao što su:

- Ucjenjivanje lošim recenzijama radi besplatnog boravka ili povraćaja novca.

- Neplaćanje računa i bježanje iz smještaja.

- Namjerno oštećivanje ili krađa inventara i odbijanje nadoknade štete.

- Vrijeđanje, prijetnje i agresivno ponašanje prema osoblju.

- Kršenje kućnog reda, organizovanje zabranjenih žurki i ponavljanje incidenata u više objekata.

Svaka prijava zahtjevala bi priloženu dokumentaciju i provjeru navoda kako bi se spriječile zloupotrebe od strane domaćina. Gosti koji dospiju na listu znatno bi teže pronalazili smještaj u budućnosti, jer bi vlasnici i agencije mogli unaprijed da provjere njihovu istoriju prije prihvatanja rezervacije.

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Zagovornici ove ideje ističu da, ako turisti imaju pravo da javno ocjenjuju smještaj, i domaćini bi trebalo da imaju pravo da znaju kome izdaju svoju imovinu.

(Telegraf.rs)