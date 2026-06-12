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Topovski udar aktiviran kod škole u Hrvatskoj, pet učenica povrijeđeno

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ATV
12.06.2026 19:10

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Pet trinaestogodišnjih djevojčica lakše je povrijeđeno danas oko 11.20 u Kaštelima nakon što je pored osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, vjerovatno topovski udar.

Prema informacijama iz policije, djevojčice su zadobile oguljotine kože i lakše opekotine, a tim hitne medicinske pomoći sanirao im je povrede na mjestu događaja, javlja Dalmacija Danas.

Privedene dvije maloljetne osobe

U policijsku stanicu privedene su dvije maloljetne osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem te je nad njima u toku kriminalistička istraga.

Policija pronašla velike količine skrivenih pirotehničkih sredstava

Policijski službenici su jutros u Splitu i Strožancu, u blizini osnovnih škola, pronašli veliku količinu skrivenih pirotehničkih sredstava. Do otkrića je došlo tokom preventivnih aktivnosti na terenu uoči proslava završetka školske godine, saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Opasna pirotehnika skrivena uz škole

Pripadnici Prve i Druge policijske stanice Split pronašli su pirotehniku skrivenu u žbunju i obližnjem šumarku. Riječ je o zabranjenim sredstvima koja ne smiju koristiti ni punoljetne osobe, a koja su posebno opasna u rukama maloljetnika i mogu izazvati trajne posljedice.

U policiji ističu kako je postojala i znatna opasnost od požara i uništenja imovine da su sredstva aktivirana na mjestima gdje su bila skrivena. Sva pronađena pirotehnika je oduzeta kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove povrede, prenosi Indeks.

Apel roditeljima i pojačan nadzor

Policija je ponovila juče upućen apel roditeljima da svojoj djeci skrenu pažnju na obavezu razumnog i odgovornog ponašanja prilikom proslave završetka školske godine. Apeluju i na zaposlene u školama da s učenicima razgovaraju o tome da se suzdrže od korištenja pirotehnike i drugih oblika nedoličnog ponašanja.

Tokom dana policija će nastaviti pojačano da nadzire mjesta okupljanja učenika u gradovima Splitsko-dalmatinske županije. Poseban nadzor sprovodiće se u zonama škola te na javnim mjestima i okupljalištima mladih, a sve s ciljem da proslava završetka nastave prođe bez narušavanja javnog reda, oštećenja imovine i drugih problema.

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Tagovi :

pirotehničko sredstvo

petarda

Hrvatska

Eksplozija

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