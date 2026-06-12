Jak zemljotres pogodio Srbiju

Autor:ATV
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Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 18.23 časova, na području Srbije.
Po EMSC bio je na 22 kilometra od Kragujevca.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Knića, na oko 15 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 44.05 i dužine 20.64.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
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