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Jak zemljotres pogodio Srbiju

Autor:

ATV
12.06.2026 18:45

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 18.23 časova, na području Srbije.

Po EMSC bio je na 22 kilometra od Kragujevca.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Knića, na oko 15 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 44.05 i dužine 20.64.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

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Zemljotres

Srbija

potres

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