Jak zemljotres pogodio Srbiju

Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 18.23 časova, na području Srbije.

Po EMSC bio je na 22 kilometra od Kragujevca.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Knića, na oko 15 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 44.05 i dužine 20.64.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)