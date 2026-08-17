Milunović: Unazad dvadesetak kvartala imamo pozitivne stope realnog rasta BDP-a

Milunović se osvrnuo i na gledanost Republičkog zavoda za statistiku na društvenim mrežava.

"Gledanost raste iz mjeseca u mjesec definitivno, naše društvene mreže su jedna od stvari na koje smo ponosni. To je prepoznato ne samo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, već u čitavoj regiji. Možda smo malo atipični kao jedna javna institucija, međutim na jedan interesantniji način pokušavamo da priđemo našim korisnicima", rekao je Milunović.

Statistika ne predstavlja sam običan broj nego smjernicu onima koji donose odluke.

"Kada se objavi podatak o prosječnoj plati, svako to gleda individualno i upoređuje sebe gdje, on/ona nalazi u odnosu na taj prosjek. Kada se publikuje podatak o prosječnoj cijeni kvadrata u nekom gradu, svako gleda iz svoje lične perspektive pod kojim uslovima je taj neko kupovao stan, tako da tu svako ima svoj neki doživljaj ali mi pokazujemo blagovremeno tačne i pouzdane podatke", kaže Milunović.

Bruto domaći proizvod je prošle 2025. godine je po prvi put blizu 19 milijardi i kao takav je za dva posto veći u odnosu na 2024. godinu, kaže Milunović.

Pozitivni kvartali realnog rasta BDP-a

"Ono što treba da ohrabri je činjenica da unazad 20-ak kvartala imamo pozitivne kvartalne stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda, taj trend je nastavljen i u 2026. godini. U prvom kvartalu imamo, u odnosu na isti period prošle godine rast od 2,1 posto. Imamo neke oblasti koje bilježe bolje rezultate, neke druge koje imaju slabije rezultate, ali to je sve i sastavni dio života i heterogena je struktura BDP-a", rekao je Milunović.

Kako kaže, pokretač rasta u periodu 2025. i početka 2026. godine jeste trgovina, dok sa druge strane prerađivačka industrija sektor koji zapošljava veliki broj zaposlenih, a u ovom momentu nema pozitivnog pokazatelja.

Ekonomija BDP u Srpskoj bi do kraja godine mogao dostići 20 milijardi

"Kada govorimo ekonomskoj slabosti, možda u ovom momentu prostor za veći ekonomski napredak može biti poboljšanje u oblasti prerađivačke industrije, zato što je prerađivačka industrija jako važna za spoljnotrgovinsku razmjenu Republike Srpske. 82% našeg izvoza je prerađivačka industrija, što znači kad se u budućnosti promijene indeksa pa umjesto sadašnjih negativnih budu pozitivni samim tim će se povećati i obim spoljnotrgovinske razmjene, prvenstveno izvoz, a u konačnosti i BDP. U globalu, ekonomska aktivnost je pozitivna", navodi Milunović.

Period od 2020. do 2025. godine bio je vrlo specifičan i izazovan. Takođe, 2022. godine dogodili su se veliki inflamatorni šokovi kako u Republici Srpskoj, BiH, a tako i u cijelom regionu, pojašnjava

"Glavni razlog zbog kog inflacija, već dva mjeseca uzastopno usporava je činjenica da cijena hrane i bezalkoholnih pića nije rasla u tom periodu. U periodu aprila imali smo kontinuirani rast cijena, onda je možda dostigla neki pik i sad imamo, kad poredimo maj tekuće sa majem prošle godine, imamo blagi pad. Upravo to govori koliko je za ukupnu inflaciju važna hrana i bezalkoholna pića, jer kad taj sektor krene da pada samim tim globalno indeks se smanjuje", rekao je Milunović.

Kako kaže, februar 2021. godine je zadnji period kada smo imali pad cijena hrane i bezalkoholnih pića.