Jedna osoba poginula u nesreći na auto-putu

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba nastradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na auto-putu ka Beogradu, na dionici između petlji Banovci i Batajnica.
Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nesreća se dogodila oko 6.15 časova iz za sada nepoznatih razloga.
Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mjesta, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt jedne osobe.
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Zbog saobraćajne nezgode, saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno preticajnom trakom, dok policija na licu mjesta vrši uviđaj.
Kako je ranije saopšteno iz JP "Putevi Srbije", vozačima se savjetuje da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.
Istraga, koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti ove nesreće, je u toku.
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