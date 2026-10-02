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Putin o sastanku s Dodikom: Srbima se nameću određene odluke - to je nepravedno

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02.10.2026 09:10

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Путин о састанку с Додиком: Србима се намећу одређене одлуке - то је неправедно

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na plenarnoj sjednici Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" da ne razumije, kako je naveo, nepravedan i asimetričan odnos Zapada prema srpskom narodu tokom proteklih decenija.

Govoreći o Srbiji i srpskom narodu, Putin je rekao da mu nije jasan odnos zapadnih zemalja prema Srbima.

"Znate naš stav o Srbiji. Lično ne razumijem zašto se kolektivni Zapad tako nepravedno i asimetrično odnosio prema srpskom narodu tokom proteklih decenija. Podijelili su srpski narod na nekoliko dijelova, a Srbi su završili u različitim državama", rekao je Putin.

Ruski predsjednik osvrnuo se i na nedavni sastanak sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, govoreći o Dejtonskom mirovnom sporazumu i položaju Srba u BiH.

"Upravo sam se sastao sa Dodikom. Oni su sami nekada formulisali Dejtonski sporazum, sada ga niko ne želi sprovoditi, a u drugim slučajevima nameću određene odluke Srbima", rekao je Putin.

On je ocijenio da su se Srbi u Evropi našli u položaju "podijeljene nacije".

- Srbi su se našli kao podijeljena nacija u Evropi, i podijeljeni silom. To je nepravedno - poručio je Putin.

Putin se ranije ove sedmice u Kremlju sastao sa delegacijom Republike Srpske, koju su činili premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Tokom tog susreta govorio je i o primjeni Dejtonskog sporazuma, navodeći da Rusija želi "pravedniji odnos prema Srbima i srpskom narodu" i stabilnost regiona.

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Milorad Dodik

Vladimir Putin

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Dodik Putin sastanak

Rusija

Komentari (4)

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