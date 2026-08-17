Bošnjački političari "zabrinuti" za Republiku Srpsku

Da li se i u kojoj mjeri zadužuje Republika Srpska, s kim ima diplomatsku i svaku drugu saradnju, kome dodjeljuje, a od koga dobija priznanja, kako žive građani Republike Srpske – o svemu ovome "brinu" političari iz Sarajeva.

Nakon Elmedina Konakovića, među "najzabrinutijima" su Sabina Ćudić i Bakir Izetbegović. Bilježimo neke od izjava u posljednjih nekoliko mjeseci.

"Nedavno sam bila u Prijedoru. Stepen siromaštva kome sam tamo svjedočila je zastrašujući", navodi Sabina Ćudić, predsjednik Naše stranke.

"Nadam se da će opozicija pobijediti na izborima ove godine. Milorad Dodik se nekom silom mora riješiti", kaže Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Nije jasno zašto je Ćudić išla u Prijedor da mjeri, kako kaže, stepen siromaštva, kada to može uraditi u bilo kojoj lokalnoj zajednici u Federaciji. Zašto Izetbegović priželjkuje pobjedu opozicije – to je malo jasnije. Mada, ne bi trebalo da bude njegova briga koga će birati građani Republike Srpske, koja za Elmedina Konakovića spada u spoljnu politiku. Pretpostavljamo da je tako, jer se ministar inostranih poslova potrudio da snimi i video poruku za građane Srpske.

"Znate li da Milorad Dodik zavlači ruku u džep ljudima koji žive u bh. entitetu Republika Srpska? Znate to. Ali, ovaj drugi dio je važan – tj novac koji bi trebao doći u bh. entitet Republika Srpska, on šalje u Albaniju i Crnu Goru", rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

Bošnjački političari opet vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD. Ništa novo, neke su od poruka iz Srpske.

"Tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće izazove u Federaciji BiH. Jedan od najglasnijih u toj kampanji, po običaju, jeste Elmedin Konaković. Najavljivao je da će bagerom počistiti SNSD, a na kraju su bagerom počišćeni njegovi politički mentori, među kojima je i Kristijan Šmit", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH .

„Što se on miješa u Republiku Srpsku? Šta on ima s tim? Znate li koliko on ima problema i koliko bi on mogao biti koristan za sve građane BiH, samo da radi svoj posao. Neka je živ i zdrav, ne interesuje me“, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Konaković i sarajevska „Trojka“ mandat završavaju bez rezultata, a biračkom tijelu moraju priložiti račune. Kako rezultata nema, pokušavaju sa napadima na Republiku Srpsku u nadi da će na taj način njihov nerad pasti u zaborav.

„Pošto im je rejting na dnu, okrenuli su se staroj oprobanoj metodi, napadu na Milorada Dodika i Republiku Srpsku. Pošto je Milorad Dodik izložen napadima bošnjačkih političara, mi smo sigurni da je ono što radi potpuno ispravno“, rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Republika Srpska ima svoje legitimno izabrane predstavnike vlasti i o tome ne treba da brinu u drugom entitetu, poručuju analitičari.

„U BiH stvari treba da budu predmet dogovora i razgovara tri konstitutivna naroda, a ne iznošenje ličnih stavova, jer najčešće kada govorimo o napadima na Republiku Srpsku, to se uvijek svede na jednu osobu, Milorada Dodika“, rekao je Bojan Šolaja, analitičar.

Šolaja zaključuje i da se niko u Republici Srpskoj ne brine za Federaciju, te da je cilj izabranih predstavnika vlasti jačanje Srpske, dok su u Federaciji opsjednuti Srpskom.