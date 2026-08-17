Porodica strahuje da je general Mladić ponovo imao moždani udar

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da porodica strahuje da je general u Hagu ponovo doživio moždani udar.

Mladićev sin najavio je za Srnu da se on i majka spremaju da idu u Hag i posjete generala u srijedu, 19. avgusta.

"Naš laički pogled je da je moguće da je on ponovo imao moždani udar. Nama nije rečeno da se to desilo, a trebalo bi uskoro da ga posjeti i doktor iz Srbije i vidi o čemu se radi", rekao je Darko Mladić.

On je dodao da je trenutno u komunikaciji sa Hagom da se vidi koji će dan ljekar iz Srbije pregledati generala.

"Vjerovatno će u toku ove sedmice i doktor otići kod njega. Nama se čini da je to bio moždani udar, a doktor iz Srbije će da ga pregleda i da kaže tačno šta je", kaže Mladićev sin.

Prema njegovim riječima, haški ljekari kažu samo da mu se stanje pogoršalo i da je on sve bliže kraju.

General Mladić nalazi se se od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.