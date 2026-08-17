Porodica strahuje da je general Mladić ponovo imao moždani udar

Autor:ATV redakcija
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Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da porodica strahuje da je general u Hagu ponovo doživio moždani udar.
Mladićev sin najavio je za Srnu da se on i majka spremaju da idu u Hag i posjete generala u srijedu, 19. avgusta.
"Naš laički pogled je da je moguće da je on ponovo imao moždani udar. Nama nije rečeno da se to desilo, a trebalo bi uskoro da ga posjeti i doktor iz Srbije i vidi o čemu se radi", rekao je Darko Mladić.
On je dodao da je trenutno u komunikaciji sa Hagom da se vidi koji će dan ljekar iz Srbije pregledati generala.
"Vjerovatno će u toku ove sedmice i doktor otići kod njega. Nama se čini da je to bio moždani udar, a doktor iz Srbije će da ga pregleda i da kaže tačno šta je", kaže Mladićev sin.
Prema njegovim riječima, haški ljekari kažu samo da mu se stanje pogoršalo i da je on sve bliže kraju.
General Mladić nalazi se se od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.
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