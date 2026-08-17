Logo

Porodica strahuje da je general Mladić ponovo imao moždani udar

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 15:25

Komentari:

0
Ратко Младић
Foto: Tanjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da porodica strahuje da je general u Hagu ponovo doživio moždani udar.

Mladićev sin najavio je za Srnu da se on i majka spremaju da idu u Hag i posjete generala u srijedu, 19. avgusta.

"Naš laički pogled je da je moguće da je on ponovo imao moždani udar. Nama nije rečeno da se to desilo, a trebalo bi uskoro da ga posjeti i doktor iz Srbije i vidi o čemu se radi", rekao je Darko Mladić.

On je dodao da je trenutno u komunikaciji sa Hagom da se vidi koji će dan ljekar iz Srbije pregledati generala.

"Vjerovatno će u toku ove sedmice i doktor otići kod njega. Nama se čini da je to bio moždani udar, a doktor iz Srbije će da ga pregleda i da kaže tačno šta je", kaže Mladićev sin.

Prema njegovim riječima, haški ljekari kažu samo da mu se stanje pogoršalo i da je on sve bliže kraju.

General Mladić nalazi se se od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Darko Mladić

Haški tribunal

Ratko Mladić moždani udar

liječenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Саво Минић сједница Владе

Republika Srpska

Minić: Predložiću novi zakon o Vladi

8 h

9
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас Медицински факултет Универзитета у Бањалуци и том приликом обишао Центар за биомедицинска истраживања.

Republika Srpska

Minić obilazi centar za biomedicinska istraživanja

10 h

0
ФК Борац

Republika Srpska

Vlada Srpske obezbijedila čarter let za put Borca na gostovanje Vikinguru

11 h

0
директор Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Višković: Nastavak podrške Nevesinju i razvoju infrastrukture

12 h

2

  • Najnovije

22

42

Zašto Srbi i danas traže savjet od Svetog Evsignija: Pouka koju ne smijete ignorisati pred Preobraženje

22

42

Iz Bijeljine do Rusije, pa do daleke Kine - mladi David Simeunović ostvaruje svoje snove

22

21

U Pekingu svjetske igre humanoidnih robota: Takmičenje u 51 disciplini

22

18

"Trampova prijetnja carinom od 100 odsto na britansku robu nije blef"

22

01

Zbog videa o požarima tražili bojkot njenih saradnji: Influenserka se oglasila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima