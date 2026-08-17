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Vlada Srpske obezbijedila čarter let za put Borca na gostovanje Vikinguru

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 10:56

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ФК Борац
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je danas treningu FK Borca na Gradskom stadionu u Banjaluci te istakao da je Vlada obezbijedila sredstva za čarter let za put Banjalučana na gostovanje Vikinguru.

"Imam dvije obaveze, imam jednu obavezu ispred moje porodice, mog sina, i svih onih koji prate Borac da Vas na nekakav način zamolim da pobijedite, da date sve od sebe i da učinite mnogu djecu srećnijom, a naravno sve nas u Republici Srpskoj sve ponosnijim", rekao je Minić.

Istakao je da ima želju da se fudbalerima i navijačima olakša odlazak na utakmicu.

"Vlada Republike Srpske je upravo obezbijedila sredstva za čarter let da što lakše odete i da što lakše pobijedite. Znam da to neće biti lako, ali imam obavezu da vam prenesem jednu veliku podršku", istakao je Minić te dodao:

"Vjerujem da ćemo se plasirati u grupnu fazu i da ćemo ovdje u stadionu na Banjaluci imati veliku fudbalsku predstavu".

Potpredsjednik FK Borac Bogoljub Zeljković zahvalio se premijeru Srpske te mu u znak zahvalnosti uručio dres.

Уручен дрес предсједнику Владе Српске, Сави Минићу
Uručen dres predsjedniku Vlade Srpske, Savi Miniću

Tokom srdačnog susreta na terenu, Minić je iskoristio priliku da se i sam oproba u fudbalskim vještinama.

Na oduševljenje prisutnih, uzeo je loptu i okušao sreću šutirajući na gol, čime je na simboličan način poželio sreću banjalučkim crveno-plavima u borbi za nove pobjede.

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Vlada Republike Srpske

FK Borac

Savo Minić

Gradski stadion

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