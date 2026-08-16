Minić najavio nova radna mjesta u Nevesinju

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da Nevesinje otvara novu stranicu privrednog razvoja, te naveo da kompanija "iFORM" planira otvaranje proizvodnog pogona u ovoj opštini za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, sa početnim ulaganjem od oko milion evra.

On je dodao da će početno zapošljavanje biti 50 radnika, a plan je da taj broj naraste na 100.

"Ovo je ozbiljna investicija, a ne pilot-projekat. `iFORM` već posluje na četiri lokacije: u BiH, Sloveniji, Njemačkoj i Kini, a Nevesinje će biti njihova peta proizvodna lokacija", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Prema njegovim riječima, planirano je početno ulaganje od oko milion evra, uz mogućnost da ukupna investicija dostigne 2,5 do 3 miliona evra.

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Proizvodni prostor od oko 1.500 metara kvadratnih biće, kako je rekao, proširen na približno 5.000 metara kvadratnih, uz modernu opremu i robotizovane sisteme.

"Ovakve investicije znače nova radna mjesta, jačanje lokalne privrede, veći izvoz i, što nam je posebno važno, stvaranje uslova da mladi ljudi ostanu i grade svoju budućnost u Nevesinju. Vlada Republike Srpske i opština Nevesinje biće snažna podrška realizaciji ovog projekta", naglasio je Minić, koji danas boravi u ovoj opštini.