Logo

Minić najavio nova radna mjesta u Nevesinju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 16:40

Komentari:

1
Минић у Невесињу
Foto: Srna

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da Nevesinje otvara novu stranicu privrednog razvoja, te naveo da kompanija "iFORM" planira otvaranje proizvodnog pogona u ovoj opštini za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, sa početnim ulaganjem od oko milion evra.

On je dodao da će početno zapošljavanje biti 50 radnika, a plan je da taj broj naraste na 100.

"Ovo je ozbiljna investicija, a ne pilot-projekat. `iFORM` već posluje na četiri lokacije: u BiH, Sloveniji, Njemačkoj i Kini, a Nevesinje će biti njihova peta proizvodna lokacija", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Prema njegovim riječima, planirano je početno ulaganje od oko milion evra, uz mogućnost da ukupna investicija dostigne 2,5 do 3 miliona evra.

Саво Минић у Невесињу

Republika Srpska

Premijer Srpske obišao požarište u Donjoj Bijenji: Nastavićemo ulaganja u opremu

Proizvodni prostor od oko 1.500 metara kvadratnih biće, kako je rekao, proširen na približno 5.000 metara kvadratnih, uz modernu opremu i robotizovane sisteme.

"Ovakve investicije znače nova radna mjesta, jačanje lokalne privrede, veći izvoz i, što nam je posebno važno, stvaranje uslova da mladi ljudi ostanu i grade svoju budućnost u Nevesinju. Vlada Republike Srpske i opština Nevesinje biće snažna podrška realizaciji ovog projekta", naglasio je Minić, koji danas boravi u ovoj opštini.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Nevesinje

Komentari (1)

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је пожариште у селу Доња Бијења код Невесиња

Republika Srpska

Premijer Srpske obišao požarište u Donjoj Bijenji: Nastavićemo ulaganja u opremu

5 h

2
Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić: Bećirović nije pokojni Pedi Ešdaun i ne može smijenjivati srpske kadrove

6 h

10
Премјер Републике Српске Саво Минић у Невесињу

Republika Srpska

Avdalović: Vlada Srpske izdvojila dva miliona KM

7 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić u Nevesinju: Realizujemo značajne investicije i rješavamo decenijski problem

7 h

2

  • Najnovije

19

49

Prirodna bogatstva - resurs ili odgovornost?

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima