Proširuju se naplatne stanice Jakupovci i Čatrnja

Velike gužve na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srpskoj uskoro će postati prošlost, jer Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" planira proširiti kapacitete naplatnih stanica Jakupovci i Čatrnja, gdje se najčešće i vide duge kolone.

Ova informacija potvrđena je za "Nezavisne novine" iz "Autoputeva Republike Srpske", a kako ističu, do ove odluke se došlo nakon detaljne analize postojećeg stanja.

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"Naplatne stanice trebalo bi da budu proširene kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje saobraćaja i skratilo vrijeme čekanja prilikom plaćanja putarine. Naplatna stanica Jakupovci i naplatna stanica Čatrnja ujedno su i najopterećenije naplatne stanice u mreži auto-puteva u Srpskoj, što je posebno vidljivo u dane vikenda i tokom ljetne i zimske turističke sezone, kada se povećava intenzitet tranzitnog saobraćaja", istakli su oni u odgovoru za "Nezavisne novine".

Kako vozači već danas mogu izbjeći gužve?

A kako bi se kolone, kojima vozači ovog ljeta često svjedoče, smanjile, iz Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" svim korisnicima preporučuju korištenje elektronske naplate putarine.

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Oni ističu da je to najjednostavniji, najbrži i najpovoljniji način plaćanja putarine na auto-putevima u Srpskoj.

"TAG uređaje korisnici mogu da kupe na naplatnim stanicama u Jakupovcima, Čatrnji, Prnjavoru, Kladarima i Kostajnici, kao i na prodajnim mjestima u Poslovnoj jedinici u Bijeljini i u sjedištu preduzeća, u Banjaluci", dodaju oni navodeći da cijena TAG uređaja iznosi 40 KM.

Iz ovog preduzeća napominju da pri svakoj dopuni korisničkih računa, korisnik ostvaruje popust u iznosu od 15 odsto.

Na naše pitanje da li planiraju u narednom periodu prodaju TAG uređaja po sniženim cijenama, što je ranije bilo slučaj, iz "Autoputeva RS" navode da pripremaju niz noviteta, ali nisu otkrili o čemu je riječ.

Gdje se sve može koristiti TAG uređaj?

Vrijedi podsjetiti da od 4. juna ove godine vozači sa jednim TAG uređajem mogu plaćati putarinu u Srbiji i Republici Srpskoj. Takođe, plaćati se sa TAG uređajem može i u Federaciji BiH.

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"Važno je podsjetiti da 'Autoputevi Republike Srpske' od juna 2023. godine imaju sporazum sa 'Autocestama FBiH', kojim je korisnicima omogućeno da koriste jedan TAG uređaj za plaćanje putarine u Federaciji BiH, a korisnicima iz FBiH je omogućeno da koriste svoje uređaje za plaćanje u Republici Srpskoj. Pogodnosti uvezivanja sistema sa Srbijom moći će da koriste samo vlasnici TAG uređaja kupljenih na prodajnim mjestima 'Autoputevi Republike Srpske'", naveli su ranije iz ovog preduzeća.