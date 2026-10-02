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Cvijanovićevoj i Dodiku zahvalnice za podršku u razvoju Centra za obuku

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02.10.2026 10:45

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Цвијановићевој и Додику захвалнице за подршку у развоју Центра за обуку

U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske u Zalužanima kod Banjaluke uručene su zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju ovog centra, a među dobitnicima su, između ostalih, i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.

Zahvalnice su uručene i premijeru Savi Miniću, ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, direktoru Policije Srpske Siniši Kostreševiću, nekadašnjem ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, te Prvom pješadijskom bataljonu Šeste pješadijske brigade Oružanih snaga BiH, koji su svojim radom, podrškom i saradnjom doprinijeli osnivanju, razvoju i funkcionisanju Centra.

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Srebrni znak Policije dodijeljen je Centru za obuku.

Cvijanovićevoj je zahvalnica dodijeljena za podršku osnivanju i opremanju Centra i saradnju u vrijeme kada je obavljala dužnost predsjednika Vlade Republike Srpske, prenosi "Srna".

Dodiku je zahvalnica pripala za podršku osnivanju, opremanju, razvoju i funkcionisanju Centra.

Budimiru i Miniću zahvalnica je uručena za podršku daljem opremanju, razvoju i funkcionisanju Centra.

Zahvalnica je Prvom pješadijskom bataljonu Šeste pješadijske brigade Oružanih snaga BiH dodijeljena za dobru uzajamnu saradnju na realizaciji zajedničkih obuka, a Lukaču za uloženi trud i napore na uspostavljanju i izgradnji Centra, njegovom opremanju i razvoju.

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Kostreševiću je zahvalnica pripala za podršku opremanju, razvoju i funkcionisanju Centra.

Srebrni znak Policije dodijeljen je Centru za posebne zasluge u radu, obuci i usavršavanju posebnih vještina i znanja pripadnika specijalizovanih organizacionih jedinica MUP-a, a ovo priznanje je načelniku Centra Vedranu Simiću uručio resorni ministar Željko Budimir.

Zahvalnice su uručene u okviru svečanosti povodom 10 godina Centra za obuku, u kojem je za to vrijeme organizovano oko 250 različitih obuka.

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Milorad Dodik

Željka Cvijanović

Centar za obuku Zalužani

MUP Republike Srpske

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