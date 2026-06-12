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Veselinu Miliću produžen pritvor!

Autor:

ATV
12.06.2026 15:21

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Веселин Милић начелник Полицијске управе за град Београд у полицијском одијелу стоји у канцеларији.
Foto: MUP Srbije

Viši sud u Beogradu produžio je pritvor Veselinu Miliću na još mjesec dana.

"Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 12.06.2026. godine donio rješenje kojim je prema okrivljenom Veselinu Miliću produžio pritvor, koji mu po tom rješenju može trajati najduže 30 dana", navode iz Suda i dodaju:

"Pritvor je prema okrivljenom Milić produžen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 498 stav 1 u vezi člana 211 stav 1 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usljed postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela."

Kako navode iz Suda, Miliću se na teret stavlja izvršenje krivičnog djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca iz člana 332 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom vijeću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rješenja.

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Veselin Milić

uhapšen Veselin Milić

Pritvor

Srbija

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