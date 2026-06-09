Veselin Milić nije svjedočio ubistvu Nešovića, odbačen dio optužnice

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u dijelu u kojem mu se na teret stavlja krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

U vezi sa dijelom krivične prijave kojim mu se na teret stavlja krivično djelo Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navedeno je u saopštenju.

Kako se dodaje, u toku istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog djela Teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine u restoranu "27", tužilaštvo je iz prikupljenih dokaza, utvrdilo da nema dokaza koji ukazuju da je okrivljeni izvršio krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela koje mu se krivičnom prijavom stavlja na teret, kao i da činjenični opis radnji koji je dat u krivičnoj prijavi u sa ovim krivičnim djelom ne odgovara činjenicama utvrđenim tokom postupka.

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Naime, na osnovu snimaka sa nadzornih kamera sa adrese prebivališta oštećenog Aleksandra Nešovića i osumnjičenog Veselina Milića, kao i kamera lokala "Coffee Dream", zatim na osnovu baznih stanica i vještačenja telefona pripadnika obezbjeđenja osumnjičenog i baznih stanica osumnjičenog, kao i analize iskaza ispitanih svjedoka, odbrane osumnjičenog i drugih dokaza, nesporno i nedvosmisleno se utvrđuje da on nije bio, niti je mogao biti na mjestu događaja, odnosno u restoranu "27”, kada je, kako se osnovano sumnja došlo do izvršenja krivičnog djela Teško ubistvo i drugih krivičnih djela, odnosno da osumnjičeni nije prikrivanjem tragova nastalih izvršenjem tih krivičnih djela pomogao drugim okrivljenima u ovom postupku da uklone tragove njihovog izvršenja.

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U pogledu krivičnog djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca nastavlja se preduzimanje dokaznih radnji jer je tokom do sada preduzetih dokaznih radnji utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je Veselin Milić imao saznanja o događaju u noći 12. maja 2026. godine u restoranu "27", odnosno da je imao saznanja da je izvršeno krivično djelo, te je kao službeno lice propustio da prijavi navedeno krivično djelo za koje je saznao u obavljanju svoje službene dužnosti.

Iz prikupljenih dokaza proizilaze osnovi sumnje da je Veselin Milić u noći između 12. i 13. maja telefonom od strane vlasnika restorana osumnjičenog N. L. obavešten o događaju u restoranu u kojem su se u tom trenutku nalazili i drugi gosti, te da po saznanju za učinjena krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti, ista nije prijavio nadležnim organima, a bio je dužan da to učini.

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Tužilaštvo je preduzelo niz dokaznih radnji i naložilo odgovarajuća veštačenja u cilju utvrđivanja navedenih okolnosti, te će dalji tok postupka zavisiti od sadržine dostavljenog dokaznog materijala.

Tužilaštvo će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o toku ovog krivičnog postupka.