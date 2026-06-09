U Srbiji uhapšena grupa, među njima policajac: Kriminalcima pravili lažne identitete

Po nalogu Posebnog od‌jeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba zbog sumnje da su učestvovale u nezakonitom pribavljanju i izdavanju lažnih identiteta stranim državljanima, među kojima su, prema navodima istrage, bili i pripadnici kriminalnih grupa za kojima su raspisane domaće i međunarodne potjernice.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, policijski službenik Z. D. osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja, dok se preostalih 11 uhapšenih tereti za navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Koristio pristup MUP-ovom sistemu

Prema navodima tužilaštva, postoji sumnja da je Z. D. od decembra 2022. do novembra 2025. godine, prekoračenjem službenih ovlašćenja, u više navrata koristeći svoju službenu lozinku pristupao podacima iz Jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

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"Postoji sumnja da je Z. D. od decembra 2022. do novembra 2025. godine, kao policijski službenik, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, u više navrata koristeći svoju zaštitnu lozinku pristupio podacima sadržanim u Jedinstvenom informacionom sistemu MUP Republike Srbije, te tako prikupljene podatke o licima za koje je vršio provjere, učinio dostupnim stranim državljanima izvršiocima najtežih oblika krivičnih d‌jela i vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane potjernice na nacionalnom i međunarodnom nivou", navodi se u saopštenju.

Omogućavao izdavanje lažnih dokumenata

Tužilaštvo sumnja da je osumnjičeni policajac stranim državljanima omogućio pribavljanje lažnih identiteta tako što je prijavljivanjem lažnih ličnih podataka stvarao uslove za izdavanje biometrijskih dokumenata Republike Srbije.

Istovremeno, ostali uhapšeni se sumnjiče da su doveli u zabludu nadležne državne organe i omogućili izdavanje ličnih dokumenata na osnovu dokumentacije koja je sadržavala podatke osoba čiji je identitet zloupotrijebljen.

"Utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su ostali osumnjičeni doveli u zabludu državni organ da se pomenutim stranim državljanima izdaju biometrijska dokumenta Republike Srbije na osnovu dokumentacije koja je sadržala lične podatke lica čiji je identitet zloupotrijebljen", saopštilo je tužilaštvo.

Određeno zadržavanje

Osumnjičeni će biti saslušani u Posebnom od‌jeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Policijskom službeniku Z. D. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden na saslušanje.

Istraga o svim okolnostima slučaja je u toku, prenosi Telegraf.