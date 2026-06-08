Pao dok je prelazio pješački, pa mu ispao pištolj pred policijom!

Autor:ATV
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Muškarcu iz Dečana oduzet je pištolj nakon što je pao dok je prelazio pješački prelaz, a oružje mu ispalo iz pojasa.
Kako je saopštila tzv. kosovska policija, policajci su se nalazili u blizini i primjetili incident, nakon čega su muškarca priveli u policijsku stanicu radi saslušanja.
Tom prilikom je, kako se navodi u saopštenju tzv. kosovske policije, od njega oduzet pištolj, kao i devet metaka.
"Dok je osumnjičeni muškarac prelazio pješački prelaz, pao je, a iz pojasa mu je ispao pištolj. Policija se nalazila u blizini, pa je osumnjičeni odveden u policijsku stanicu na razgovor. Od njega je oduzet pištolj sa devet metaka. Nakon saslušanja, po nalogu tužioca, osumnjičeni je pušten u redovnom postupku", navodi se u saopštenju tzv. kosovske policije.
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Oružje i municija su zaplenjeni, dok će se protiv muškarca postupak nastaviti redovnim putem.
(Telegraf/KOHA)
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