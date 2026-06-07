Zatvorena biračka mjesta na izborima za skupštinu privremenih institucija u Prištini

Autor:ATV
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U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija u 19 časova su zatvorena biračka mesta na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave.
Građanima koji su se u tom trenutku zatekli na biračkim mestima omogućeno je da glasaju.
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Vanredni izbori su održani pošto parlament nije uspio da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.
Prema podacima centralne izborne komisije u Prištini, izlaznost je do 17 časova bila 29,28 odsto, a najveća izlaznost zabilježena je u srpskim sredinama, u Zubinom Potoku glasalo je 52,87 odsto upisanih birača.
Ukupna izlaznost do 17 časova časova manja je nego na izborima u decembru 2025. godine, pošto je na decembraskim izborima do 17 časova glasalo 38,63 odsto upisanih birača.
Pravo glasa na današnjim izborima imalo je 2.092.174 građana, a glasalo se u 949 biračkih centara sa 2.550 biračkih mjesta.
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Na izborima su učestvovale tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat.
Iz srpske zajednice na izborima su učestvovale najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista i stranka Za slobodu pravdu i opstanak.
Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba, 10 nesrpskim nevećinskim zajednicama i 100 albanskim strankama.
Ovo su treći izbori za skupštinu privremenih institucija za nepunih 16 mjeseci.
(Tanjug)
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