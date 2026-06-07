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Tramp otkrio da li će doći do kopnene operacije u Iranu

Autor:

ATV
07.06.2026 18:41

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Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже авионом Ер Форс Уан, у петак, 5. јуна 2026. године, на аеродром Мористаун у Мористауну, Њу Џерзи.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost raspoređivanja američkih kopnenih snaga u Iranu, ali je naglasio da je takav scenario malo vjerovatan.

"To je malo vjerovatno, ali mislim da ćemo ih zadržati tamo sve dok ne dođe do okončanja sukoba", rekao je Tramp za "En-Bi-Si njuz".

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On je naveo da ne smatra da je američki kontingent od oko 50.000 vojnika raspoređenih na Bliskom istoku u opasnosti, i da vojno prisustvo u Persijskom zalivu košta vrlo malo u odnosu na učinak.

Tramp je ponovio da će SAD ukloniti iranske zalihe visokoobogaćenog uranijuma bez obzira na ishod razgovora sa Teheranom.

(SRNA)

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