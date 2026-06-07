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Glavni odbor odlučio: Blanuša ostaje kandidat

Autor:

ATV
07.06.2026 17:41

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6
Бранко Блануша
Foto: Fejsbuk

Branko Blanuša ostaje kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) za predsjednika Republike Srpske.

Odlučio je ovo danas Glavni odbor stranke na sjednici u Istočnoj Ilidži.

Podsjećamo, Glavni odbor SDS-a trebalo je da odlučuje o dvije tačke - prva tačka je bila upravo kandidatura Blanuše, dok je druga tačka trebalo da bude prijedlog da se PSS Draška Stanivukovića priključi SDS-u i da upravo Stanivuković bude kandidat za predsjednika Srpske.

Međutim, pošto je prva tačka usvojena, članovi Glavnog odbora o drugoj tački neće ni glasati.

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Tagovi :

Branko Blanuša

SDS

Komentari (6)
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