Glavni odbor odlučio: Blanuša ostaje kandidat

Autor:ATV
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Branko Blanuša ostaje kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) za predsjednika Republike Srpske.
Odlučio je ovo danas Glavni odbor stranke na sjednici u Istočnoj Ilidži.
Podsjećamo, Glavni odbor SDS-a trebalo je da odlučuje o dvije tačke - prva tačka je bila upravo kandidatura Blanuše, dok je druga tačka trebalo da bude prijedlog da se PSS Draška Stanivukovića priključi SDS-u i da upravo Stanivuković bude kandidat za predsjednika Srpske.
Međutim, pošto je prva tačka usvojena, članovi Glavnog odbora o drugoj tački neće ni glasati.
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