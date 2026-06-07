Glavni odbor odlučio: Blanuša ostaje kandidat

Odlučio je ovo danas Glavni odbor stranke na sjednici u Istočnoj Ilidži.

Podsjećamo, Glavni odbor SDS-a trebalo je da odlučuje o dvije tačke - prva tačka je bila upravo kandidatura Blanuše, dok je druga tačka trebalo da bude prijedlog da se PSS Draška Stanivukovića priključi SDS-u i da upravo Stanivuković bude kandidat za predsjednika Srpske.

Međutim, pošto je prva tačka usvojena, članovi Glavnog odbora o drugoj tački neće ni glasati.