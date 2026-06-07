ATV saznaje: GO odlučuje o dvije tačke, sudbina SDS-a na klimavim nogama

Glavni odbor Srpske demokratske stranke (SDS) trenutno odlučuje o dvije tačke - kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, ali i sudbini cijele stranke.

Kako ATV saznaje, prva tačka po kojoj će se glasati da li Blanuša ostaje kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske.

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Druga tačka o kojoj će članovi Glavnog odbora odlučivati jeste da li su za sporazum sa Pokretom Sigurna Srpska o ulasku u SDS i da Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Srpske.

Prema našim saznanjima, u drugom slučaju slučaju, odnosno da prođe druga tačka, tajni dogovor je da Blanuša bude kandidat za predsjednika Vlade, dok bi Darko Babalj bio kandidat za člana Predsjedništva BiH.

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Podsjećamo, sudbina samog SDS-a je na klimavim nogama, pošto je Predsjedništvo stranke ranije danas predložilo Glavnom odboru stranke da Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim izborima, i da dođe do spajanja dvije stranke.