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ATV saznaje: GO odlučuje o dvije tačke, sudbina SDS-a na klimavim nogama

Autor:

ATV
07.06.2026 17:19

Komentari:

4
Главни одбор СДС-а
Foto: Fejsbuk

Glavni odbor Srpske demokratske stranke (SDS) trenutno odlučuje o dvije tačke - kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, ali i sudbini cijele stranke.

Kako ATV saznaje, prva tačka po kojoj će se glasati da li Blanuša ostaje kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske.

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Druga tačka o kojoj će članovi Glavnog odbora odlučivati jeste da li su za sporazum sa Pokretom Sigurna Srpska o ulasku u SDS i da Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Srpske.

Prema našim saznanjima, u drugom slučaju slučaju, odnosno da prođe druga tačka, tajni dogovor je da Blanuša bude kandidat za predsjednika Vlade, dok bi Darko Babalj bio kandidat za člana Predsjedništva BiH.

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Podsjećamo, sudbina samog SDS-a je na klimavim nogama, pošto je Predsjedništvo stranke ranije danas predložilo Glavnom odboru stranke da Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim izborima, i da dođe do spajanja dvije stranke.

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Tagovi :

SDS

Pokret Sigurna Srpska

Branko Blanuša

Draško Stanivuković

glavni odbor

Komentari (4)
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