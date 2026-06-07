ATV saznaje: GO odlučuje o dvije tačke, sudbina SDS-a na klimavim nogama

Autor:ATV
Komentari:4
Glavni odbor Srpske demokratske stranke (SDS) trenutno odlučuje o dvije tačke - kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, ali i sudbini cijele stranke.
Kako ATV saznaje, prva tačka po kojoj će se glasati da li Blanuša ostaje kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske.
Republika Srpska
Miličević: Stanivuković želi da kupi SDS
Druga tačka o kojoj će članovi Glavnog odbora odlučivati jeste da li su za sporazum sa Pokretom Sigurna Srpska o ulasku u SDS i da Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Srpske.
Prema našim saznanjima, u drugom slučaju slučaju, odnosno da prođe druga tačka, tajni dogovor je da Blanuša bude kandidat za predsjednika Vlade, dok bi Darko Babalj bio kandidat za člana Predsjedništva BiH.
Republika Srpska
SDS pred odlukom o gašenju
Podsjećamo, sudbina samog SDS-a je na klimavim nogama, pošto je Predsjedništvo stranke ranije danas predložilo Glavnom odboru stranke da Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim izborima, i da dođe do spajanja dvije stranke.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h4
Republika Srpska
4 h8
Republika Srpska
4 h2
Republika Srpska
5 h7
Najnovije
20
29
20
22
19
54
19
51
19
42
Trenutno na programu