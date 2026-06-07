Minić: Nadam se da neće doći do novih problema na GP u Gradišci

Autor:ATV
Komentari:1
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se nada da neće doći do novog problema na graničnom prelazu u Gradišci nakon što je za sutra najavljeno potpisivanje ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima.
"Mi smo upozorili do kakvih problema može doći. Apelovali smo i iskreno se nadam da do novog problema neće doći", izjavio je Minić novinarima.
Srbija
Vanredni izbori na KiM - najveća izlaznost u srpskim sredinama
On je istakao da bi sigurno došlo do toga da se ugrozi fluktuacija i ljudi i robe, ali i privrede.
Minić je ukazao da je taj granični prelaz veoma bitan, prije svega zbog protoka ljudi i roba.
"Tu prođe stotine hiljada, da ne kažem milion kamiona godišnje", naglasio je Minić.
Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković sutra će u Sarajevu potpisati ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH upozorili su da rad graničnih prelaza na području Gradiške može biti doveden u pitanje ako sutra bude potpisan novi ugovor sa Hrvatskom o graničnim prelazima.
Republika Srpska
Popović: Dodik može biti kandidat za sve funkcije osim za predsjednika Republike Srpske
UIO smatra da prije početka primjene novog Ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu.
U suprotnom, moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcionisanju graničnog prometa na području Gradiške, sa značajnim posljedicama po privredu, prevoznike i građane, upozorili su iz Uprave.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
17
22
17
16
17
06
16
56
16
47
Trenutno na programu