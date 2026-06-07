Minić: Nadam se da neće doći do novih problema na GP u Gradišci

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se nada da neće doći do novog problema na graničnom prelazu u Gradišci nakon što je za sutra najavljeno potpisivanje ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima.

"Mi smo upozorili do kakvih problema može doći. Apelovali smo i iskreno se nadam da do novog problema neće doći", izjavio je Minić novinarima.

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On je istakao da bi sigurno došlo do toga da se ugrozi fluktuacija i ljudi i robe, ali i privrede.

Minić je ukazao da je taj granični prelaz veoma bitan, prije svega zbog protoka ljudi i roba.

"Tu prođe stotine hiljada, da ne kažem milion kamiona godišnje", naglasio je Minić.

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković sutra će u Sarajevu potpisati ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH upozorili su da rad graničnih prelaza na području Gradiške može biti doveden u pitanje ako sutra bude potpisan novi ugovor sa Hrvatskom o graničnim prelazima.

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UIO smatra da prije početka primjene novog Ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu.

U suprotnom, moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcionisanju graničnog prometa na području Gradiške, sa značajnim posljedicama po privredu, prevoznike i građane, upozorili su iz Uprave.

(SRNA)