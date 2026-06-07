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Bh. državljanka godinama primala novac iz Austrije, a živjela u BiH: Sada mora da vrati 60.000 KM

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ATV
07.06.2026 17:36

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Slučaj socijalne prevare razotkriven je u austrijskom gradu Grac, gdje je 64-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine više od četiri godine nezakonito primala novčane naknade od austrijske službe za zapošljavanje, iako je cijelo vrijeme živjela u BiH.

Istragu je vodila posebna policijska jedinica za suzbijanje socijalnih prevara (SOLBE), koja je utvrdila da je žena od ureda AMS Graz West primila više od 31.000 evra na osnovu fiktivno prijavljene adrese u Gracu.

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Na optuženičkoj klupi našla se i njena 29-godišnja kćerka, koja je majci pomagala prilikom podnošenja zahtjeva te je na sastancima u AMS-u učestvovala kao prevodilac.

Tokom sudskog postupka obje optužene su priznale krivicu. Na pitanje suda gdje je boravila od februara 2021. do jula 2025. godine, 64-godišnjakinja je odgovorila da je uglavnom bila u Bosni i Hercegovini.

Njena kćerka je potvrdila navode optužnice i navela da su do sada vratile 18.000 evra. Sud je naložio da bude vraćen i preostali iznos od 13.000 evra, dok su obje osuđene na po šest mjeseci uslovne zatvorske kazne zbog teškog oblika prevare.

Ovaj slučaj dolazi u vrijeme kada austrijske vlasti bilježe značajan rast broja socijalnih prevara. Prema zvaničnim podacima, broj prijavljenih slučajeva porastao je sa 472 u 2016. godini na čak 6.062 tokom 2025. godine.

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Upravo zbog takvog trenda austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova još 2018. godine formiralo je specijalnu jedinicu SOLBE. Prema podacima nadležnih institucija, od osnivanja ove jedinice otkrivena je šteta od oko 158 miliona evra, dok je samo prošle godine evidentirano približno 23 miliona evra nezakonito stečenih budžetskih sredstava.

(Crna-Hronika)

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Tagovi :

prevara

Austrija

Socijalna pomoć

Državljanka BiH

novac

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