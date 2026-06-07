Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Prnjavoru

Autor:Stevan Lulić
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Okružno javno tužilaštvo Banjaluka oglasilo se o tragediji koja je noćas, sat i po poslije ponoći, potresla mjesto Čičići kod Prnjavora.
Podsjećamo, u požaru u porodičnoj kući smrtno je stradao Prnjavorčanin, V.N. (86).
"Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor i inspektorom Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara PU Banjaluka", naveli su iz OJT Banjaluka.
Republika Srpska
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Takođe, uviđaju je prisustvovao i dežurni ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Prnjavor.
"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara", zaključili su iz Tužilaštva.
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