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Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Prnjavoru

Autor:

Stevan Lulić
07.06.2026 17:22

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Огласило се Тужилаштво о трагедији у Прњавору

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka oglasilo se o tragediji koja je noćas, sat i po poslije ponoći, potresla mjesto Čičići kod Prnjavora.

Podsjećamo, u požaru u porodičnoj kući smrtno je stradao Prnjavorčanin, V.N. (86).

"Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor i inspektorom Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara PU Banjaluka", naveli su iz OJT Banjaluka.

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Takođe, uviđaju je prisustvovao i dežurni ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Prnjavor.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara", zaključili su iz Tužilaštva.

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Tagovi :

požar

tragedija

Prnjavor

OJT Banjaluka

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