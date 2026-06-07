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Saobraćaj obustavljen: Težak udes u Srpskoj, ima povrijeđenih

Autor:

ATV
07.06.2026 17:54

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Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Na magistralnom putu od Maglaja ka Doboju dogodila se nesreća i obustavljen je saobraćaj te se preusmjerava kroz centar Maglaja, potvrđeno je u Policijskoj upravi Maglaj.

Kako je rekao tamošnji policijski službenik u saobraćajnoj nesreći dvije osobe su povrijeđene i prebačene su u Kantonalnu bolnicu Zenica gdje će biti utvrđen stepen povreda.

Čitaoci portala N1 javljaju da su na ovom području zabilježene gužve u saobraćaju.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Doboj

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