Saobraćaj obustavljen: Težak udes u Srpskoj, ima povrijeđenih

Autor:ATV
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Na magistralnom putu od Maglaja ka Doboju dogodila se nesreća i obustavljen je saobraćaj te se preusmjerava kroz centar Maglaja, potvrđeno je u Policijskoj upravi Maglaj.
Kako je rekao tamošnji policijski službenik u saobraćajnoj nesreći dvije osobe su povrijeđene i prebačene su u Kantonalnu bolnicu Zenica gdje će biti utvrđen stepen povreda.
Čitaoci portala N1 javljaju da su na ovom području zabilježene gužve u saobraćaju.
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