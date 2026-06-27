Da srce pukne: Zvijezda Holandije saznala najgore moguće vijesti

Užasne i potresne vijesti stigle su sa Svjetskog prvenstva. Reprezentativac Holandije i fudbaler Liverpula Kodi Gakpo i njegova partnerka doživjeli su nezamislivu porodičnu tragediju nakon što su saznali da je njihova beba preminula tokom trudnoće.

Tužna vijest zatekla je Gakpa u jeku priprema reprezentacije Holandije za meč 1/16 finala Mundijala protiv Maroka.

Njegova djevojka Noa van der Bij objavila je na Instagramu tužnu poruku.

"Slomljenog srca obavještavamo vas da je naš sin preminuo tokom trudnoće", napisala je Van der Bij koja je trebalo da se porodi u oktobru.

Van der Bij je takođe objavila da su svom sinu dali ime Elajdža Rafael Gakpo. U istoj objavi napisala je:

"Otišli ​​smo u crkvu da upalimo svijeću. Nakon toga, prošetali smo sa našim sinom Samjuelom do crkvenog igrališta. Tamo je bilo još jedno dijete, zvao se Elajdža. Nijedan ljepši znak nije mogao doći od Boga. Podsjetio nas je da naš mali dečak nikada nije daleko".

I sam Gakpo je reagovao na tužne vijesti.

"Ovo je nevjerovatno teško vrijeme za našu porodicu. Ljubazno molimo za privatnost i prostor. Hvala vam na razumijevanju", napisao je na Instagramu.