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Drama atraktivne hrvatske voditeljke: Manijak progonio Mirtu Šurjak, dolazio kući, pisao pisma...

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 16:00

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Драма атрактивне хрватске водитељке: Манијак прогонио Мирту Шурјак, долазио кући, писао писма...
Foto: Instagram / mirta.surjak1

Atraktivna Mirta Šurjak najpoznatije je TV lice Hrvatske kada je u pitanju sportsko novinarstvo, a posebno se ističe praćenjem Hajduka iz Splita.

Ova Splićanka zbog svog atraktivnog izgleda često ima mnogo udvarača, a jedan od njih je postao opsednut njome, da je to prešlo u bolesnu opsesiju.

Naime, Mirta Šurjak je 2020. godine imala neprijatno iskustvo sa jednim, sada 60-godišnjim čovjekom, koji je uhodio atraktivnu novinarku, koja je morala da potraži pomoć policije.

Kako je pisala Slobodna Dalmacija, a sada je i sama Mirta Šurjak pričala o tome za 24 sata, ovaj čovjek je zvao na telefon, dolazio joj je na kućna vrata, čak je dolazio i na njen posao.

Sve je počelo slanjem sumanutih pisama u kojima je pisao da ne može da živi bez nje. Kada je jednom otvorila pismo, Mirta Šurjak se istraumirala.

Zatim je sve počelo da postaje još opasnije, jer je saznao njenu adresu u Splitu, pa je u jednom momentu pokušao da upadne u stan i gurnuo je njenog oca koji je bio na vratima, pišu hrvatski mediji.

- Muškarac me uhodi šest godina. Želi da bude sa mnom na silu, bojim se - ispričala je ona u svojoj ispovijesti za 24 sata.

Mirta Šurjak trenutno nije angažovana kada je u pitanju televizija za praćenje Svjetskog prvenstva i reprezentacije Hrvatske, trenutno je na odmoru na Hvaru, sudeći po posljednjoj fotografiji koju je objavila prije četiri dana.

Мирта Шурјак
Mirta Šurjak

(Telegraf)

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Tagovi :

Mirta Šurjak

Novinar

Split

uhođenje

Svjetsko prvenstvo 2026

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