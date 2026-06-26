Logo

Ko je uhapšeni Škaljarac? Saradnik ubijenog Alana Kožara

26.06.2026 17:25

Komentari:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Uhapšeni Baranin Martin Janković, brat je Stefana Jankovića, koji se takođe dovodi u vezu sa škaljarskim klanom i koji se trenutno nalazi na optuženičkoj klupi zbog ubistva dvojice državljana Srbije, Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića, koji su, prema optužbama, likvidirani 2019. godine u Danilovgradu.

Braća Janković se godinama u policijskim evidencijama vode kao bezbjednosno interesantna lica.

Prije ubistva Baranina Alana Kožara, slovili su za osobe od njegovog povjerenja.

Martinu Jankoviću je ranije suđeno zbog optužbi da je kao maloljetnik 2015. godine u Baru pokušao ubistvo sugrađanina Petra Popovića.

policija crna gora

Region

Opsada u Crnoj Gori, policija pretresa nekoliko lokacija: Pao Škaljarac

Tokom 2018. godine policija je u kući koju su koristili pronašla arsenal oružja, uključujući optičke nišane, ručne radio-veze, bajonet i eksploziv.

Janković je hapšen i 2022. godine zbog sumnje da je, zajedno sa Markom Peruničićem i svojim bratom Stefanom, pripremao mafijašku likvidaciju.

Hapšenjem je navodno spriječena likvidacija pripadnika suparničkog klana.

Istražitelji su tada došli do informacija da ova grupa sprema mafijaško ubistvo u ratu škaljarskog i kavačkog klana.

Мирко Ковачевић

Region

Gradonačelniku Nikšića zabranjen ulazak na KiM

Prema jednoj verziji do ovih saznanja policija je došla zahvaljujući transkriptima razgovara preko aplikacije Skaj, gde su uhapšeni dogovarali zločin.

Prema drugoj verziji, jedan od pripadnika škaljarskog klana odao je plan svojih saradnika policiji , prenosi Kurir.

Martin Janković uhapšen je u velikoj policijskoj akciji koja se od ranih jutarnjih sati sprovodila u više primorskih opština u Crnoj Gori.

Prema podacima bezbjednosnog sektora, Janković se dovodi u vezu sa škaljarskom ćelijom balkanskog narko-kartela.

"Policija je od Ulcinja do Boke Kotorske sprovodila pretrese više objekata za koje se sumnja da su povezani sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i njima bliskim osobama ", kaže izvor Kurira i dodaje da se tokom pretresa tragalo za dokazima koji bi mogli biti od značaja za dalje rasvetljavanje njihovih aktivnosti.

Podijeli:

Tagovi :

Alan Kožar

Crna Gora

Škaljarski klan

Komentari (0)

Pročitajte više

Убица из Барселоне

Svijet

Poznato ko je ubijen u Barseloni: Brat fudbalera žrtva rata kavčana i škaljaraca

2 sedm

0
Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

Region

Jezivi detalji likvidacije Ilije Krstića: Škaljarci ga zazidali

2 mj

0
Изрешетан пред породицом: Умро "шкаљарац" на кога је пуцано у Барселони

Svijet

Izrešetan pred porodicom: Umro "škaljarac" na koga je pucano u Barseloni

2 mj

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Škaljarac izrešetan u Barseloni pred ženom i djecom

2 mj

0

Više iz rubrike

Опсада у Црној Гори, полиција претреса неколико локација: Пао Шкаљарац

Region

Opsada u Crnoj Gori, policija pretresa nekoliko lokacija: Pao Škaljarac

3 h

0
Градоначелнику Никшића забрањен улазак на КиМ

Region

Gradonačelniku Nikšića zabranjen ulazak na KiM

3 h

0
Глисер вози људе на балону

Region

Jeziv snimak sa Brača: Gliser punom brzinom jurio tik uz obalu i vukao ljude na gumi

3 h

0
Преврнуо се кампер на ауто-путу у Словенији

Region

Prevrnuo se kamper na auto-putu u Sloveniji - VIDEO

9 h

0

  • Najnovije

20

32

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 920

20

28

Da li je mir na vidiku? Potpisan trojni okvirni sporazum

20

25

Toplotni talas hara Evropom: Njemački asfalt deformisan, u Francuskoj preminula beba u autu

20

15

Snimak koji para srce: Žena se porodila ispod ruševina u Venecueli

20

15

Cijene nafte nastavile pad nakon obnove saobraćaja kroz Hormuški moreuz

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima