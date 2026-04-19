Izrešetan pred porodicom: Umro "škaljarac" na koga je pucano u Barseloni

Autor:

ATV
19.04.2026 16:59

Изрешетан пред породицом: Умро "шкаљарац" на кога је пуцано у Барселони
Krsto Vujić, koji je prema evidenciji bezbednosnih službi jedan od vođa hercegnovskog ogranka "škaljarskog klana", preminuo je nekoliko dana nakon što je izvršen napad na njega u Barseloni, saznaje nezvanično portal Dan od više izvora.

Informaciju da je Krsto Vujić preminuo potvrdio je i njegov advokat Ognjen Radić iz Beograda koji ga zastupa u postupcima koji se protiv Vujića vode pred podgoričkim Višim sudom.

Kako je advokat Radić kazao za Dan, Vujić je preminuo sinoć oko 23 sata. On se nalazio u kritičnom zdravstvenom stanju usled povreda koje je zadobio u napadu, a koje se juče pogoršalo.

Vujić se godinama nalazio u bekstvu.

O Vujiću su mediji izvještavali povodom sudskih postupaka koji se protiv njega vode pred Višim sudom u Podgorici. Pored suđenja u kojem je jedan od optuženih povodom ubistva Šćepana Roganovića, protiv Vujića su, od strane Specijalnog državnog tužilaštva, pokrenuti i predmeti zbog sumnje na šverc kokaina.

Škaljarac izrešetan u Barseloni pred ženom i djecom

Veliku pažnju javnosti izazvalo je i ranije izvještavanje medija o hapšenju "lažnog" Vujića.

"Škaljarac izrešetan u kafiću"

- Interpol Podgorica, u saradnji sa Posebnom jedinicom policije (PJP), razotkrio je potencijalnu prevaru na međunarodnom nivou i time spriječio dalje dovođenje u zabludu INTERPOL i međunarodne bezbjednosne službe. Za razliku od Švajcarske, koja je danima bila u uvjerenju da je uhapsila Krsta Vujića, visokopozicioniranog člana "škaljarskog klana" kojeg policija Crne Gore potražuje zbog ubistva Šćepana Roganovića, službenik Interpola Podgorica i službenik PJP su u veoma kratkom roku razotkrili da lice koje je Švajcarska uhapsila nije odbegli Vujić. Pored elektronske provere identiteta lica, službenici Crne Gore izvršili su i neposrednu vizuelnu provjeru. Na osnovu činjenice u koju su se neposredno i sami uvjerili odbili su da preuzmu lice za koje su nadležni Švajcarske uporno tvrdili da je Vujić -objavio je portal Dan u septembru prošle godine.

Podsjetimo, Vujić je upucan u utorak oko 16 časova dok je ručao sa svojom partnerkom i bebom na terasi bara "Kibo" u okrugu Dijagonal Mar u Barseloni. U njega je, prema pisanju španskih medija, ispaljeno najmanje pet hitaca, od kojih su ga pogodila četiri. Zalutali metak pogodio je i slučajnu prolaznicu koja je zadobila lakše povrede.Svedoci pucnjave su ispričali da su bila najmanje dvojica maskiranih napadača, koji su se direktno uputili ka stolu za kojim se nalazila žrtva. Nakon što su ispalili više hitaca, žrtva je ostala da leži na podu sa više prostrelnih rana, od kojih su neke bile u predelu vrata.

Svjedoci su ukazali i da su napadači pobjegli u suprotnim smjerovima, te da je jedan od njih nešto bacio u žbunje u parku blizu terase, gdje je policija bezuspešno tražila oružje korišćeno u napadu.

Prema ranijem pisanju, navodi se i da je vlasnik objekta u kom se dogodila pucnjava takođe srpskog porijekla. Prema informacijama koje je dobio "ABC", u pitanju je Nenad Vinčić, član balkanskog klana, koga je Civilna garda uhapsila u Barseloni 2018. godine zbog trgovine kokainom i heroinom, prenosi Dan.

