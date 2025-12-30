Pronađeno tijelo škaljarca!

Izvor:
Kurir
30.12.2025
18:25
Komentari:0
U Markovcu iznad Budve pronađeno je tijelo Sima Markovića (52), saznaje Kurir.
Sumnja se da je u pitanju ubistvo jer se njegovo ime i prezime dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom zbog podržavanja Mila Božovića, nekada prvog čovjeka opštine Budva, uhapšenim za šverc kokaina i zbog udruživanja sa kriminalnim grupama.
"Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je uslijedio horor", kaže izvor blizak istrazi za Kurir i dodaje:
"Ubijen je kod gradskog groblja Markovici, a tijelo je pronađeno pored auta".
Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posjedovao u selu Markovici.
Inače, kako izvor napominje, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.
Najnovije
Najčitanije
20
36
20
34
20
33
20
22
20
15
Trenutno na programu