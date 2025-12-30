Logo
Large banner

Pronađeno tijelo škaljarca!

Izvor:

Kurir

30.12.2025

18:25

Komentari:

0
Пронађено тијело шкаљарца!

U Markovcu iznad Budve pronađeno je tijelo Sima Markovića (52), saznaje Kurir.

Sumnja se da je u pitanju ubistvo jer se njegovo ime i prezime dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom zbog podržavanja Mila Božovića, nekada prvog čovjeka opštine Budva, uhapšenim za šverc kokaina i zbog udruživanja sa kriminalnim grupama.

"Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je uslijedio horor", kaže izvor blizak istrazi za Kurir i dodaje:

"Ubijen je kod gradskog groblja Markovici, a tijelo je pronađeno pored auta".

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posjedovao u selu Markovici.

Inače, kako izvor napominje, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Škaljarski klan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Миралем Пјанић завршио каријеру

Fudbal

Miralem Pjanić završio karijeru

2 h

0
Научници тврде: Какао ће замијенити биљка која расте и у Херцеговини

Zanimljivosti

Naučnici tvrde: Kakao će zamijeniti biljka koja raste i u Hercegovini

2 h

0
Напустили емисију, данас услиједиле жестоке казне на Пинку

Scena

Napustili emisiju, danas uslijedile žestoke kazne na Pinku

2 h

0

Više iz rubrike

Пронађено тијело код Будве

Region

Pronađeno tijelo kod Budve

3 h

0
Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Region

Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u crnogorsku politiku i društvo

4 h

0
Језиви детаљи трагедије: Отац убио сина с аутизмом па себе

Region

Jezivi detalji tragedije: Otac ubio sina s autizmom pa sebe

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner