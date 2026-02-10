Logo
Avion poletio pa se srušio na plažu, svi putnici preživjeli

Izvor:

Kurir

10.02.2026

14:15

Авион полетио па се срушио на плажу, сви путници преживјели
Foto: Printscreen/X

Avion tipa "Fokker 50" kompanije "Star skaj" srušio se u Somaliji odmah nakon poletanja sa Međunarodnog aerodroma u Mogadišu.

Avion je, prema izvještajima, imao tehničkih problema ubrzo nakon poletanja u Mogadišu, pri čemu je imao poteškoće da se penje.

Svjedoci sa plaže rekli su da je avion letio neuobičajeno nisko, prije nego što je preletio plitku vodu i sletio na obalu. Fotografije aviona pokazuju da je desno krilo djelimično polomljeno.

Zvaničnik aerodroma izjavio je povodom avionske nesreće:

"Prioritet je bio osigurati da ne dođe do požara poslije udara, s obzirom na blizinu vode. Sa olakšanjem možemo potvrditi da su svi putnici evakuisani bezbjedno.“

Somalijska civilna avijacija (SCAA) pokrenula je istragu o incidentu.

Somalijska državna agencija SONA prenela je da je ministar saobraćaja Mohamed Farah Nuh obišao mjesto pada u blizini Aden Ade aerodroma. On je potvrdio da nema žrtava i da će se utvrditi uzrok pada.

Još nije objavljeno koliko putnika je bilo u avionu, ali se zna da Fokker 50 može da primi 50 do 58 putnika.

