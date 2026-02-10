Avion poletio pa se srušio na plažu, svi putnici preživjeli

Izvor:
Kurir
10.02.2026
14:15
Komentari:0
Avion tipa "Fokker 50" kompanije "Star skaj" srušio se u Somaliji odmah nakon poletanja sa Međunarodnog aerodroma u Mogadišu.
Avion je, prema izvještajima, imao tehničkih problema ubrzo nakon poletanja u Mogadišu, pri čemu je imao poteškoće da se penje.
Svjedoci sa plaže rekli su da je avion letio neuobičajeno nisko, prije nego što je preletio plitku vodu i sletio na obalu. Fotografije aviona pokazuju da je desno krilo djelimično polomljeno.
WATCH : Passenger plane dramatically crash-landed on a Mogadishu beach moments after takeoff from Aden Adde International Airport— Culture War Report (@CultureWar2020) February 10, 2026
All 50 people aboard escaped unharmed in evacuation
pic.twitter.com/HC4h6SWlPh
Zvaničnik aerodroma izjavio je povodom avionske nesreće:
"Prioritet je bio osigurati da ne dođe do požara poslije udara, s obzirom na blizinu vode. Sa olakšanjem možemo potvrditi da su svi putnici evakuisani bezbjedno.“
Somalijska civilna avijacija (SCAA) pokrenula je istragu o incidentu.
Minister of Transport H.E. Mohamed Farah Nuh inspects the crash site at Aden Adde Airport. The Minister confirmed zero casualties following the passenger plane incident. He announced that a full technical investigation has been launched to determine the cause of the crash.… pic.twitter.com/1u8YHgYve6— SONNA (@SONNALIVE) February 10, 2026
Somalijska državna agencija SONA prenela je da je ministar saobraćaja Mohamed Farah Nuh obišao mjesto pada u blizini Aden Ade aerodroma. On je potvrdio da nema žrtava i da će se utvrditi uzrok pada.
Još nije objavljeno koliko putnika je bilo u avionu, ali se zna da Fokker 50 može da primi 50 do 58 putnika.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Ostali sportovi
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
23
16
19
16
18
16
07
16
04
Trenutno na programu