Sastanak Minića i specijalnog predstavnika SAD za globalnu saradnju

Izvor:
ATV
10.02.2026
13:45
Komentari:1
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju Paolom Zampolijem.
Zampoli je italijanski biznismen, diplomata i lobista.
Bio je i predstavnik Dominike u SAD i ambasador pri UN-u. Poznat je i po dugogodišnjem prijateljstvu s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.
Minić je ranije na Iksu napisao da i ovaj sastanak potvrđuje nove neke nove vjetrove, i najavio uskoro niz sastanaka i važnih razgovora sa inostranim partnerima i diplomatama.
