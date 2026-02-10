Logo
Sastanak Minića i specijalnog predstavnika SAD za globalnu saradnju

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju Paolom Zampolijem.

Zampoli je italijanski biznismen, diplomata i lobista.

Bio je i predstavnik Dominike u SAD i ambasador pri UN-u. Poznat je i po dugogodišnjem prijateljstvu s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Minić je ranije na Iksu napisao da i ovaj sastanak potvrđuje nove neke nove vjetrove, i najavio uskoro niz sastanaka i važnih razgovora sa inostranim partnerima i diplomatama.

