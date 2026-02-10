Ruski ambasador: Strateške odnose sa Srpskom namjeravamo jačati

Ruska Federacija strateške odnose sa Republikom Srpskom namjerava jačati u svim sferama, rekao je ruski ambasador Igor Kalabuhov u Istočnom Sarajevu gdje je položio vijenac na spomenik bivšem ambasadoru Rusije pri UN Vitaliju Čurkinu.

U Istočnom Sarajevu obilježen je Dan diplomata Rusije i tim povodom su kod spomenika Čurkinu vijence položili i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić u svojstvu izaslanika predsjednika Republike Srpske, delegacije opština Istočno Novo Sarajevo, Sokolac i Milići i Vojin Pavlović iz Udruženja "Istočna alternativa".

Kalabuhov je istakao da je ruska diplomatija uvijek bila u funkciji odbrane nacionalnih interesa.

On je pojasnio da je diplomatija vještina iznalaženja kompromisa i da je danas praznik svih ljudi koji rade u diplomatiji.

"U jedno vrijeme bila je poslovica da ako u Peterburgu kašlju, Evropu boli glava", rekao je Kalabuhov novinarima.

Zahvalio je srpskom narodu za ljubav prema Rusiji, kao i svima koji su danas prisustvovali obilježavanju Dana diplomata Rusije.

Ćosić je napomenuo da Čurkin zauzima značajno mjesto u srcima i životima Srba i Republike Srpske jer je na bazi odluke predsjednika i rukovodstva Rusije rekao "ne" karakterizaciji Srba kao genocidnog naroda.

"Kada pričamo o ruskoj diplomatiji mora se reći da postoji uvažavanje prema svima. Gdje god se nalaze ruske diplomate, bez obzira na veličinu zemlje, ne miješaju se u unutrašnje odnose te zemlje", rekao je Ćosić.

On je napomenuo da je o srpsko-ruskom bratstvu suvišno i govoriti, te ukazao da je ta dimenzija iskazana kroz istorijsko "ne" koje je u UN izgovorio Čurkin kako bi priječio da srpski narod bude okarakterisan kao genocidan.

Spomen-ploča Vitaliju Čurkinu u Istočnom Sarajevu postavljena je 2017. godine, a prošle godine u julu postavljena je bista.

Čurkin je preminuo u Njujorku 20. februara 2017. godine, dan uoči svog 65. rođendana. Ovaj ruski diplomata ostao je zapamćen među Srbima pošto je u Savjetu bezbjednosti UN uložio veto na britansku Rezoluciju o Srebrenici i time spriječio nepravedno žigosanje srpskog naroda kao genocidnog.

Ruski praznik Dan diplomata ustanovljen je ukazom predsjednika Ruske Federacije od 31. oktobra 2002. godine, povodom 200 godina formiranja Ministarstva inostranih poslova Rusije.

Na ovaj dan, zaposleni u Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije u znak sjećanja na prethodne generacije službenika otadžbinske diplomatije polažu cvijeće na grobove istaknutih ruskih diplomata, koji su sahranjeni u Rusiji i van nje.