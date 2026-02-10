Evropski poslanik čestitao Karanu: Vaš izbor obezbjeđuje kontinuitet politike Dodika

Izvor:
10.02.2026
Poslanik u Evropskom parlamentu Andre Ruž čestitao je novoizabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu izbornu pobjedu, ističući da je sa velikim zadovoljstvom primio vijest o njegovom izboru na ovu veoma značajnu funkciju.
Ruž je naglasio da izbor Karana na mjesto predsjednika Srpske obezbjeđuje puni kontinuitet djelovanja koje su do sada vodili Milorad Dodik i legitimne institucije Republike Srpske, u pravcu očuvanja ustavne suverenosti i regionalne stabilnosti.
- Posebno pozdravljam jasnoću poruke koju ste uputili odmah nakon Vaše pobjede, kada ste, u izbornoj noći, izjavili da će Republika Srpska ostati faktor mira i stabilnosti u regionu, uz striktno poštovanje nadležnosti koje su joj priznate Dejtonsko-pariskim sporazumima. Ovakav kurs, vjeran slovu i duhu ovih temeljnih sporazuma, zaslužuje da bude istaknut i podržan - naglasio je evropski poslanik u čestitki Karanu.
Ruž je dodao da je i sam, u svojstvu člana Delegacije za odnose sa BiH, više puta isticao u Evropskom parlamentu da puno i dosljedno poštovanje Dejtonsko-pariskih sporazuma predstavlja jedinu legitimnu i trajnu osnovu za zajednički život entiteta i naroda u BiH.
- Gospodine predsjedniče, budite uvjereni da ćete u meni, kao i u mojim kolegama iz Nacionalnog okupljanja, imati dosljednu podršku u odbrani prava i nadležnosti Republike Srpske, uz puno poštovanje međunarodnog pravnog okvira koji je štiti. Primite izraze mog najdubljeg poštovanja i najiskrenije želje za uspjeh u obavljanju Vašeg mandata - poručio je Ruž.
