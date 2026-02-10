Logo
Large banner

Evropski poslanik čestitao Karanu: Vaš izbor obezbjeđuje kontinuitet politike Dodika

Izvor:

SRNA

10.02.2026

12:14

Komentari:

0
Синиша Каран
Foto: ATV

Poslanik u Evropskom parlamentu Andre Ruž čestitao je novoizabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu izbornu pobjedu, ističući da je sa velikim zadovoljstvom primio vijest o njegovom izboru na ovu veoma značajnu funkciju.

Ruž je naglasio da izbor Karana na mjesto predsjednika Srpske obezbjeđuje puni kontinuitet djelovanja koje su do sada vodili Milorad Dodik i legitimne institucije Republike Srpske, u pravcu očuvanja ustavne suverenosti i regionalne stabilnosti.

- Posebno pozdravljam jasnoću poruke koju ste uputili odmah nakon Vaše pobjede, kada ste, u izbornoj noći, izjavili da će Republika Srpska ostati faktor mira i stabilnosti u regionu, uz striktno poštovanje nadležnosti koje su joj priznate Dejtonsko-pariskim sporazumima. Ovakav kurs, vjeran slovu i duhu ovih temeljnih sporazuma, zaslužuje da bude istaknut i podržan - naglasio je evropski poslanik u čestitki Karanu.

Ruž je dodao da je i sam, u svojstvu člana Delegacije za odnose sa BiH, više puta isticao u Evropskom parlamentu da puno i dosljedno poštovanje Dejtonsko-pariskih sporazuma predstavlja jedinu legitimnu i trajnu osnovu za zajednički život entiteta i naroda u BiH.

- Gospodine predsjedniče, budite uvjereni da ćete u meni, kao i u mojim kolegama iz Nacionalnog okupljanja, imati dosljednu podršku u odbrani prava i nadležnosti Republike Srpske, uz puno poštovanje međunarodnog pravnog okvira koji je štiti. Primite izraze mog najdubljeg poštovanja i najiskrenije želje za uspjeh u obavljanju Vašeg mandata - poručio je Ruž.

Podijeli:

Tag :

Siniša Karan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

Republika Srpska

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

4 h

4
Додик: Српска дубоко цијени сарадњу са руским руководством и дипломатама

Republika Srpska

Dodik: Srpska duboko cijeni saradnju sa ruskim rukovodstvom i diplomatama

6 h

0
Тришић Бабић: У посљедње двије недjеље учинили смо велике ствари за Српску и све њене људе

Republika Srpska

Trišić Babić: U posljednje dvije nedjelje učinili smo velike stvari za Srpsku i sve njene ljude

6 h

5
Шолаја: Вријеме да се разговара о будућем функционисању БиХ

Republika Srpska

Šolaja: Vrijeme da se razgovara o budućem funkcionisanju BiH

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

16

19

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

16

18

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

16

07

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

16

04

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner