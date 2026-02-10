Šolaja: Vrijeme da se razgovara o budućem funkcionisanju BiH

Vrijeme je da se razgovara o budućem funkcionisanju BiH, s obzirom na kršenja Dejtonskog sporazuma i želje Bošnjaka da upravljaju svim procesima, ocijenio je Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.

Šolaja je za Srnu rekao da su njihove namjere bile realizovane uz pomoć nametnutih odluka Kristijana Šmita, Suda i Ustavnog suda BiH, kao i drugih institucija koje su i dovele do prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

- Centralna izborna komisija /CIK/ na sebe je preuzela ovlašćenja koja nema. Riječ je sprovođenju lokalnih izbora u Republici Srpskoj, izborima za Narodnu skupštinu i inokosne funkcije. Počeli su da svojim odlukama ureduju izborni proces i došli smo u apsurdnu situaciju da smo imali prijevremene izbore koji su rezultat nelegalne radnje od nametanja odluke do presude predsjedniku Republike - naveo je Šolaja.

On je ukazao da je CIK BiH donio odluku o ponavljanju prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj, i to na biračkim mjestima za koja nije postojao prigovor o neregularnosti.

- Možemo govoriti da se politikom pokušavao ostvariti izborni rezultat koji bi pogodovao nekome, da bi nastavio da se prema Republici Srpskoj ophodi onako kako su se ponašali posljednje tri godine - rekao je Šolaja.

On je istakao da je namjera bila da se u Republici Srpskoj izazove politička kriza i da se dovede do blokade.

- To se nije desilo. Republika Srpska ima stabilne institucije. Republika Srpska danas ima predsjednika, Vladu i Narodnu skupštinu sa čvrstom većinom koja je u kapacitetu da donosi sve odluke - naveo je Šolaja.

On u narednom periodu predviđa dodatno jačanje pozicije Republike Srpske na međunarodnoj sceni.

Šolaja je podsjetio da je Republika Srpska unijela elemente svoje državnosti u BiH i da zbog toga insistira na visokom stepenu autonomije koji joj je garantovan Dejtonskim sporazumom.

- Ni manje, ni više i ne na štetu nekog drugog. Očekivano je da se to pitanje ponovo otvori i da se o tome razgovara. Da BiH bude predmet dogovora, a ne represije i sprovođenja nečijih planova, a posebno onih koji dolaze sa strane i rade po instrukcijama Sarajeva. BiH može da opstane samo na dejtonskim principima i dogovoru - poručio je Šolaja.