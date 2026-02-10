Amidžić: Ne dozvoliti Sarajevu i CIK-u da više odlučuju o našoj sudbini

Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić izjavio je da su građani na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske poslali jasnu poruku, ali i istakao da se više ne smije dozvoliti da Sarajevo i CIK odlučuju o sudbini srpskog naroda već da se mora pokrenuti pitanje Izbornog zakona u Srpskoj.

Amidžić je naglasio da se vidjela želja Sarajeva da u Republici Srpskoj naprave haos, da ne može funkcionisati.

"Oni hoće da budu jedini faktor u BiH koji bi da odlučuje. Mi smo protiv toga", poručio je Amidžić, te dodao da postoje ljudi u Srpskoj koji ne prepoznaju te procese.

Podsjetio je da je SNSD pozivao na bojkot izbora jer je želio da ljudi iz Republike Srpske odlučuju o Srpskoj.

On je za RTRS rekao da su SDS i PDP maltretirali srpski narod, a naglasio je da postoji i pitanje novca jer je za ove izbore potrošeno preko sedam miliona KM.

"Zar nismo mogli taj novac iskoristiti za druge stvari? Pitam i određene ljude iz CIK-a šta ćemo sad", upitao je Amidžić, koji je i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

On je ukazao na to da je kandidtat SNSD-a povećao prednost, te upitao zašto Ljubiša Petrović i Branko Blanuša ne kažu da je SNSD pokraden.

Amidžić je naveo da je nevjerovatno da je opozicija napala sopstveni narod, te da je očigledno da im je jedina politika mržnja prema SNSD-u i Miloradu Dodiku.

On smatra da se mora pokrenuti pitanje Izbornog zakona u Srpskoj i da se više ne smije dozvoliti da CIK i Sarajevo odlučuju o sudbini srpskog naroda.

"Na ovakav način ne možemo ići na izbore u oktobru", ocijenio je Amidžić.

Amidžić je rekao da se 13. marta očekuje ozbiljan sastanak sa predstavnicima SAD. "Imaćemo konkretne projekte i građani će sve moći da vide. Srpska se pozicionirala u SAD na pozitivan način. Dodik je objedinio razumijevanja iz Rusije i SAD i oni razumiju poziciju Srpske", zaključio je Amidžić.