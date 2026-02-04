Igor Dodik i Srđan Amidžić obradovali mališane: Olakšan prevoz učenicima u Berkovićima

Učenicima Osnovne škole "Njegoš" u Berkovićima od danas će biti lakši odlazak i dolazak u školu. Uz podršku organizacionog sekretara SNSD-a Igora Dodika i i generalnog sekretara Srđana Amidžića učenici su dobili kombi koji će im olakšati svakodnevnicu. Da je sigurnost mališana najpreča, poruka je rukovodstva SNSD-a.

"Ista misao drugi kraj Republike Srpske, nedavno smo bili u Krupi na Uni, sada smo u Berkovićima, ovo je u svakom slučaju, obaveza svih nas koji se bavimo javnim poslom, a to podrazumijeva da uvijek morate biti uz svoj narod. Nama je izuzetno drago kada nas dočekaju mališani i oni u svakom slučaju predstavljaju budućnost i život Berkovića. Ako to ne možemo da vidimo i ako ne možemo da uložimo u taj poziv i u dodatnu energiju kako bi ovi mališani mogli da lakše funkcionišu, onda sasvim sigurno nismo odgovorili zadatku koji nas očekuje. Sa te strane je nama zahvalnost što smo danas ovdje i vjerujem da na njihovo zadovoljstvo, a na našu sreću će, ovo biti svima vrijedan poklon, a mi ćemo nastaviti da ove stvari radimo u periodu pred nama", istakao je Srđan Amidžić, generalni sekretar SNSD-a.

On je naglasio da naš narod ne živi samo u velikim gradovima već žive u ovim malim opštinama koje prkose današnjim izazovima, izazovima savremenog života.

Srđan Amidžić u Berkovićima

"To je na neki način probudilo senzibilitet da obilazimo te opštine jer su u pitanju donacije koje su obezbijeđene sa našim prijateljima, ovo nisu javna sredstava već privatnih kompanija", rekao je Amidžić.

Organizacioni sekretar Igor Dodik zahvalio je svima koji su učestvovali i pomogli učenicima u Berkovićima.

"Zaista sam privilegovan što možemo da pomognemo. Ovom prilikom bi se zahvalio svim prijateljima koji su nam pomogli da danas dovezemo prevozno sredstvo", rekao je Dodik.

On je istakao da je bezbjednost mališana na prvom mjestu.

"Ovim gestom pokazujemo da nismo zaboravili da brinemo o svakom građaninu Republike Srpske, a pogotovo mališanima, njihovi osmjesi najviše znače. Ovo nije jedina akcija koju smo do sada uradili, gledamo potrebe i drugih opština širom Republike Srpske i naravno da ćemo biti na raspolaganju da se odazovemo koliko je to u mogućnosti. Pozivamo sve dobre ljude da nam se priključe", istakao je Dodik.

Dodik i Amidžić obradovali učenike u Berkovićima

Direktor Osnovne škole "Njegoš" Ljubiša Šetka rekao je da će im ova donacija značiti mnogo jer su imali stari kombi koji je dotrajao.

"Mi smo imali problem što se tiče organizovanja prevoza. Njime ćemo prevoziti djecu iz Sokoca i Federacije. Benefit ovog kombija je taj što će troškovi prevoza učenika se smanjiti, a najveći benefit će biti što će se bezbijednost djece kao učesnika u saobraćaju povećati na znatno veći nivo", rekao je Šetka.

On se zahvalio se Igoru Igoru i Srđanu Amidžiću.

"Ovo je izuzetno vrijedna donacija za nas, oni su nam izašli u susret i ispunili naš zahtjev. Veliko im hvala na ovoj donaciji", rekao je Šetka.

Ovim kombijem će se voziti oko 20 učenika, osnovne i srednje škole.