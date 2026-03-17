Tramp: Zauzimanje Kube velika čast

ATV

17.03.2026

09:07

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da misli da će imati "čast zauzeti Kubu" i da s tom ostrvskom državom "može učiniti šta god hoće".

"Vjerujem da ću imati čast zauzeti Kubu. To bi bilo dobro. To je velika čast", rekao je Tramp tokom potpisivanja izvršne uredbe u Bijeloj kući.

Američki predsjednik sedmicama ponavlja da je Kuba na ivici kolapsa.

"Bilo da je oslobodim, zauzmem, mislim da s njom mogu učiniti šta god želim. Oni su trenutno vrlo oslabljena nacija. To je propala nacija. Nemaju novca, nemaju nafte, nemaju ništa", rekao je.

Vašington je povećao ekonomski pritisak na Kubu, s ciljem prekida dotoka deviza i nafte na karipsko ostrvo.

Pritisak se pojačao nakon što su američke vlasti u januaru izvele operaciju u kojoj je venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro uhapšen u glavnom gradu Karakasu i odveden u SAD.

Tim potezom Havana je ostala bez jednog od najvažnijih saveznika, koji je dugo podržavao ostrvo, posebno kroz snabdijevanje naftom, usred višedecenijskog američkog trgovinskog embarga s Kubom. Trenutno se Kuba nalazi u jednoj od najtežih ekonomskih kriza od revolucije koju je 1959. predvodio Fidel Kastro.

Donald Tramp

Kuba

Фицо: Интереси Кијева не могу бити испред интереса чланица ЕУ

Fico: Interesi Kijeva ne mogu biti ispred interesa članica EU

Марија се играла у дворишту и само нестала: Отац је пронашао послије 42 године

Marija se igrala u dvorištu i samo nestala: Otac je pronašao poslije 42 godine

Нападнута америчка амбасада у Багдаду

Napadnuta američka ambasada u Bagdadu

Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат

Tramp: Bez napada na Iran bi izbio nuklearni konflikt i treći svjetski rat

