Fico: Interesi Kijeva ne mogu biti ispred interesa članica EU

SRNA

17.03.2026

08:59

Фицо: Интереси Кијева не могу бити испред интереса чланица ЕУ
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da je tokom razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta Antoniom Kostom naglasio da EU ne može davati prednost interesima Kijeva u odnosu na interese svojih članica, kao što su Slovačka i Mađarska.

"Naglasio sam predsjedniku Evropskog savjeta da institucije EU ne mogu stavljati interese zemlje koja nije članica EU - Ukrajine, iznad interesa članica", naveo je Fico na "Iksu".

On je rekao da je glavni dio razgovora bio posvećen obnovi rada naftovoda "Družba".

"Vlada Slovačke ne može prihvatiti jednostrani i štetan potez /ukrajinskog predsjednika Vladimira/ Zelenskog da obustavi protok nafte i očekuje da institucije EU izvrše pritisak na ukrajinsko rukovodstvo da obnovi protok ruske nafte, na koji po ugovoru imamo pravo do kraja 2027. godine", naveo je Fico.

On je dodao da je u razgovoru sa Kostom izrazio nezadovoljstvo što Evropska komisija do sada nije predstavila nikakve konkretne prijedloge za smanjenje cijena električne energije, uprkos zahtjevima više premijera i predsjednika članica EU.

