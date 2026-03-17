Smrtonosna bakterija kosi studente: Hiljade mladih u redu čeka lijek

U engleskom gradu Kenterberiju izbila je ozbiljna zdravstvena kriza nakon što su dvije mlade osobe preminule od meningitisa, dok ih je više završilo u bolnici u teškom stanju.

Britanske zdravstvene vlasti hitno su reagovale i kontaktirale desetine hiljada studenata i zaposlenih, dok fotografije dugih redova mladih ljudi koji čekaju antibiotike podsjećaju na prizore iz vremena pandemije.

U Kenterberiju, na jugoistoku Engleske, dvije osobe u dobi između 17 i 21 godine izgubile su život. Jedna od žrtava bio je student Univerziteta Kent, dok je druga bila učenik srednje škole „Kvin Elizabet Gramar Skul” iz obližnjeg grada Faveršama. Uz dva potvrđena smrtna slučaja, najmanje 11 osoba trenutno se nalazi u bolnici u kritičnom stanju.

Alarm za 30 hiljada ljudi

Nakon izbijanja bolesti reagovala je Britanska agencija za zdravstvenu bezbjednost (UKHSA). Ova institucija kontaktirala je više od 30 hiljada studenata i radnika povezanih sa univerzitetom i drugim obrazovnim ustanovama. Dio studenata već prima antibiotike kao preventivnu mjeru kako bi se zaustavilo dalje širenje infekcije.

Društvo U Srpskoj rođena 21 beba

Zdravstvene vlasti još uvijek nisu identifikovale tačan soj meningitisa koji je izazvao epidemiju. Sa Univerziteta Kent stižu fotografije koje prikazuju ogromne redove studenata koji strpljivo čekaju na terapiju, noseći zaštitne maske i držeći bezbjednosno rastojanje. Iako prizori podsjećaju na najcrnje dane pandemije kovida-19, britanski stručnjaci uvjeravaju javnost da je situacija pod nadzorom.

Simptomi koji varaju: Mamurluk ili smrtonosna bolest?

Triš Manes iz Britanske agencije za zdravstvenu bezbjednost upozorila je da mladi često zanemaruju prve znakove bolesti. Početni simptomi meningitisa lako se mogu pobrkati sa prehladom, gripom ili čak mamurlukom nakon izlaska.

Manes je potvrdila da su svi koji su bili u bliskom kontaktu sa oboljelima već dobili preventivnu zaštitu. Nadležne službe nastavljaju da prate razvoj situacije i sprovode mjere kako bi se izbijanje bolesti potpuno suzbilo i spriječile nove tragedije, prenosi Dnevno.