Logo
Large banner

Eksplozije u Dubaiju nakon raketne uzbune; Iran poručuje da nastavlja borbe

Autor:

ATV

17.03.2026

07:13

Komentari:

0
Балистичка ракета
Foto: Tanjug/AP

Napad dronom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izazvao je požar u skladištu naftnih rezervoara, objavila je državna novinska agencija. Izraelska vojska je izvela nove napade i na Teheran i Bejrut, pri čemu su udari na libansku prijestonicu bili usmjereni na militante Hezbolaha.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je svojim potezima spriječio globalni sukob. Iz Irana poručuju da će nastaviti da se bore, sve dok ne budu sigurni da se slične agresije više neće ponoviti.

vrtic

Svijet

Horor u vrtiću: Vaspitač silovao djecu

Eksplozije odjekuju Dubaijem nakon raketne uzbune

Tri eksplozije odjeknule su Dubaijem nakon raketne uzbune u utorak rano ujutru, javlja dopisnik AFP-a.

Eksplozije su uslijedile nakon upozorenja putem mobilnog telefona stanovnicima da "odmah potraže sigurno mjesto" zbog "potencijalnih raketnih prijetnji".

Libanski državni mediji izvještavaju o izraelskim napadima u tri različita naselja Bejruta

Libanski državni mediji javljaju da je Izrael izveo vazdušne napade u zoru na tri bejrutska naselja, pogodivši jednu stambenu zgradu.

илу-хороскоп-27022026

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 17. mart: Šta nam zvijezde donose danas?

- Serija napada i artiljerijskog granatiranja usmjerena je na južne gradove u zoru - javlja libanska nacionalna novinska agencija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Liban

Dubai

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner