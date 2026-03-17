Eksplozije u Dubaiju nakon raketne uzbune; Iran poručuje da nastavlja borbe

Napad dronom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izazvao je požar u skladištu naftnih rezervoara, objavila je državna novinska agencija. Izraelska vojska je izvela nove napade i na Teheran i Bejrut, pri čemu su udari na libansku prijestonicu bili usmjereni na militante Hezbolaha.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je svojim potezima spriječio globalni sukob. Iz Irana poručuju da će nastaviti da se bore, sve dok ne budu sigurni da se slične agresije više neće ponoviti.

Eksplozije odjekuju Dubaijem nakon raketne uzbune

Tri eksplozije odjeknule su Dubaijem nakon raketne uzbune u utorak rano ujutru, javlja dopisnik AFP-a.

Eksplozije su uslijedile nakon upozorenja putem mobilnog telefona stanovnicima da "odmah potraže sigurno mjesto" zbog "potencijalnih raketnih prijetnji".

Libanski državni mediji izvještavaju o izraelskim napadima u tri različita naselja Bejruta

Libanski državni mediji javljaju da je Izrael izveo vazdušne napade u zoru na tri bejrutska naselja, pogodivši jednu stambenu zgradu.

- Serija napada i artiljerijskog granatiranja usmjerena je na južne gradove u zoru - javlja libanska nacionalna novinska agencija.