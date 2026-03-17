Na njemačkom aerodromu uhapšen državljanin BiH

Na njemačkom aerodromu Karlsrue/Baden-Baden 15. marta je uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine po potjernici.

Kako prenose njemački mediji uhapšen je od strane Savezne policije koja je kontrolisala putnike na aerodromu Karlsrue/Baden-Baden.

Radi se o 32-godišnjaku koji je uhapšen tokom kontrole neposredno pri polasku leta za Sarajevo.

Nakon provjere njegovog identiteta, policajci su otkrili da za njim postoji potjernica zbog vožnje bez dozvole. Plaćanjem kazne izbjegao je kaznu zatvora od 15 dana, prenose Nezavisne.