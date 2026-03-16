Tramp: Rat sa Iranom može biti okončan već ove sedmice

Izvor:
SRNA
16.03.2026
22:33
Oružani sukob sa Iranom može biti okončan već ove sedmice, iako je malo vjerovatno, ocijenio je američki predsjednik Donald Tramp.
Tramp je dodao da rat neće još dugo trajati.
"Kraj će biti uskoro. Imaćemo mnogo bezbjedniji svijet kada se završi", rekao je Tramp odgovarajući na pitanje da li ove sedmice namjerava da okonča rat sa Iranom.
