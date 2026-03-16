Tramp prijeti Kini – iz Vašingtona pokušavaju da "ispeglaju" stvar

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da bi eventualno odlaganje posjete predsjednika SAD Donalda Trampa Pekingu bilo zbog Trampove potrebe da ostane u Vašingtonu.

Kako je naglasio, to se ne bi desilo zbog "kineske neaktivnosti u vezi sa Ormuskim moreuzom" tokom sukoba SAD i Iran.

Besent je, nakon sastanka sa kineskim predstavnicima u Parizu, ocijenio da su trgovinski razgovori SAD-Kina bili konstruktivni.

Tramp je u ranije izjavio da bi njegova posjeta Pekingu mogla da bude odložena ako Kina ne potvrdi da će pomoći u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, ključnog za globalno snabdijevanje naftom, prenio je CNN.

On je naglasio da želi da zna prije sastanka sa kineskim liderom Si Đinpingom da li će Peking učestvovati, jer bi "u suprotnom mogao da odloži put".

Iran je zatvorio Ormuski moreuz što je onemogućilo oko petinu svjetske proizvodnje nafte, izazivajući rast cijena i strah od nestašica.

Tramp je tražio podršku i od drugih zemalja, ali Kina je relativno zaštićena od krize zahvaljujući rezervama nafte, diverzifikaciji uvoza i investicijama u obnovljive izvore energije.

Kineski zvaničnici pozvali su na primirje u regionu i odbili slanje ratnih brodova. Analitičari ocjenjuju da Kina više želi stabilnost u regionu radi svojih ekonomskih interesa nego da rizikuje direktno uključivanje u sukob.